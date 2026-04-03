Переговори про припинення вогню між США та Іраном зайшли в глухий кут, - WSJ

За даними видання, Іран офіційно сказав посередникам, що не бажає зустрічатися з чиновниками США в Ісламабаді (столиця Пакистану) найближчими днями, додавши, що вимоги США неприйнятні.

Водночас посередники кажуть, що Туреччина і Єгипет продовжують спроби знайти вихід із ситуації і розглядають нові майданчики для переговорів, включно зі Стамбулом або столицею Катару Дохою. Крім цього, країни думають над новими пропозиціями щодо подолання глухого кута.

Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп заявив, що Іран запросив припинення вогню. Однак сам Тегеран це спростовує.

Але як зазначають джерела, Трамп дав зрозуміти, що він відкритий до пропозиції про припинення вогню, якщо Іран відкриє Ормузьку протоку.

Нещодавно посередники повідомили, що на початку останнього раунду дипломатичних зусиль Іран сказав, що припинить війну лише в тому разі, якщо США виплатять репарації, виведуть війська з близькосхідних баз, а також дадуть гарантії, що більше не нападатимуть.