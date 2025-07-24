ua en ru
Чт, 24 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Переговоры о прекращении огня в Газе: ХАМАС смягчил требования

Четверг 24 июля 2025 07:49
UA EN RU
Переговоры о прекращении огня в Газе: ХАМАС смягчил требования Фото: ХАМАС передал свой ответ по поводу Газы (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Палестинская террористическая организация ХАМАС объявила, что передала посредникам ответ на предложение о прекращении огня в Газе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По словам источника, ответ террористов представляет собой "смягченную версию" того, что ХАМАС представил ранее. Отмечено, что израильская сторона получила ответ и изучает его.

Предыдущее предложение группировки было отвергнуто посредниками, которые посчитали требования "неприемлемыми".

В частности, ХАМАС требовал внести изменения в схему дислокации Армии обороны Израиля в Газе на период временного перемирия, которое, как ожидается, продлится 60 дней. Эти изменения подразумевают вывод израильских сил из жилых районов и с дороги Салах-ад-Дин.

Второй пункт касается гуманитарной помощи. ХАМАС настаивал, чтобы ее доставкой и распределением занимались исключительно структуры ООН. Группировка требовала полностью исключить из процесса Фонд гуманитарной помощи Газы (GHF).

По данным источников, в новом ответе ХАМАС "смягчил" свои требования. Израильские официальные лица сообщили 12-му каналу, что теперь "есть с чем работать".

Усилия по прекращению огня в Газе

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Израиль согласился на прекращение огня в Газе сроком 60 дней. Он выразил надежду на то, что посредники - Катар и Египет - передадут финальное мирное предложение ХАМАСу.

В Дохе состоялись переговоры, на которые отправился 23 июля специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Сообщалось, что Израиль и ХАМАС согласовали рамки прекращения огня в Газе и создания гуманитарного коридора.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сектор Газа Израиль ХАМАС
Новости
Обмен пленными: СБУ показала эксклюзивное видео
Обмен пленными: СБУ показала эксклюзивное видео
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки