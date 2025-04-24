Переговори під загрозою. Китай поставив США жорстку умову

Китай закликав США "повністю скасувати всі односторонні тарифні заходи", якщо вони хочуть продовжити торгівельні переговори. Пекін також заявив, що "наразі між Китаєм і США не ведуться економічні та торговельні переговори".

Ба більше, заяви про те, що Китай нібито наближається до угоди з Вашингтоном щодо врегулювання торговельної війни, Пекін назвав "фейковими новинами".

Представник Міністерства торгівлі Китаю Хе Ядун зауважив, що односторонні тарифні заходи були ініційовані саме США.

"Якщо США дійсно хочуть розв'язати проблему, вони повинні ... повністю скасувати всі односторонні тарифні заходи проти Китаю і знайти спосіб вирішити розбіжності шляхом рівноправного діалогу", - наголосив він.

На думку Пекіна, саме США повинні зробити перший крок для деескалації кризи, яка загрожує спровокувати жорстке розмежування між економіками двох країн.