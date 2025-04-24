Переговори під загрозою. Китай поставив США жорстку умову

Пекін спростував, що наближається до угоди щодо врегулювання торгівельної війни з Вашингтоном та поставив США жорстку умову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Китай закликав США "повністю скасувати всі односторонні тарифні заходи", якщо вони хочуть продовжити торгівельні переговори. Пекін також заявив, що "наразі між Китаєм і США не ведуться економічні та торговельні переговори".
Ба більше, заяви про те, що Китай нібито наближається до угоди з Вашингтоном щодо врегулювання торговельної війни, Пекін назвав "фейковими новинами".
Представник Міністерства торгівлі Китаю Хе Ядун зауважив, що односторонні тарифні заходи були ініційовані саме США.
"Якщо США дійсно хочуть розв'язати проблему, вони повинні ... повністю скасувати всі односторонні тарифні заходи проти Китаю і знайти спосіб вирішити розбіжності шляхом рівноправного діалогу", - наголосив він.
На думку Пекіна, саме США повинні зробити перший крок для деескалації кризи, яка загрожує спровокувати жорстке розмежування між економіками двох країн.
Нагадаємо, що раніше цього місяця Трамп оголосив про введення взаємних мит майже для всіх країн світу.
Щодо Китаю, то спочатку стало відомо, що президент США Дональд Трамп ввів для Китаю додаткові мита в розмірі 20%, потім підняв їх ще на 34%.
Американський лідер продовжував підвищувати мита щоразу, коли Китай оголошував про заходи реагування.
Таким чином, вже за декілька днів Трамп підняв мита на китайські товари до 145%. А у відповідь на це Пекін підняв мита на американські товари до 125%.
Нещодавно у Білому домі заявили, що внаслідок дій у відповідь на тарифи США Китаю тепер загрожує мито на імпорт до США в розмірі до 245%.
На фоні цієї торгівельної війни Трамп закликав Китай зателефонувати йому, щоб розпочати переговори щодо вирішення торгівельної боротьби між двома найбільшими економіками світу.
Однак Китай заявив, що хоче побачити низку кроків з боку адміністрації президента Дональда Трампа, перш ніж Пекін погодиться на торгівельні переговори зі США.
Зауважимо, що вчора все ж з'явилась інформація, що адміністрація США розглядає можливість зниження мит на китайський імпорт, щоб послабити торгову напругу, що триває.
Детальніше про які поступки з боку США думає Трамп, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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