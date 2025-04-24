Переговоры под угрозой. Китай поставил США жесткое условие

Китай призвал США "полностью отменить все односторонние тарифные меры", если они хотят продолжить торговые переговоры. Пекин также заявил, что "в настоящее время между Китаем и США не ведутся экономические и торговые переговоры".

Более того, заявления о том, что Китай якобы приближается к соглашению с Вашингтоном по урегулированию торговой войны, Пекин назвал "фейковыми новостями".

Представитель Министерства торговли Китая Хэ Ядун отметил, что односторонние тарифные меры были инициированы именно США.

"Если США действительно хотят решить проблему, они должны ... полностью отменить все односторонние тарифные меры против Китая и найти способ решить разногласия путем равноправного диалога", - подчеркнул он.

По мнению Пекина, именно США должны сделать первый шаг для деэскалации кризиса, который грозит спровоцировать жесткое разграничение между экономиками двух стран.