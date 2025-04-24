Переговоры под угрозой. Китай поставил США жесткое условие

Пекин опроверг, что приближается к соглашению по урегулированию торговой войны с Вашингтоном и поставил США жесткое условие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Китай призвал США "полностью отменить все односторонние тарифные меры", если они хотят продолжить торговые переговоры. Пекин также заявил, что "в настоящее время между Китаем и США не ведутся экономические и торговые переговоры".
Более того, заявления о том, что Китай якобы приближается к соглашению с Вашингтоном по урегулированию торговой войны, Пекин назвал "фейковыми новостями".
Представитель Министерства торговли Китая Хэ Ядун отметил, что односторонние тарифные меры были инициированы именно США.
"Если США действительно хотят решить проблему, они должны ... полностью отменить все односторонние тарифные меры против Китая и найти способ решить разногласия путем равноправного диалога", - подчеркнул он.
По мнению Пекина, именно США должны сделать первый шаг для деэскалации кризиса, который грозит спровоцировать жесткое разграничение между экономиками двух стран.
Напомним, что ранее в этом месяце Трамп объявил о введении взаимных пошлин почти для всех стран мира.
Что касается Китая, то сначала стало известно, что президент США Дональд Трамп ввел для Китая дополнительные пошлины в размере 20%, затем поднял их еще на 34%.
Американский лидер продолжал повышать пошлины каждый раз, когда Китай объявлял о мерах реагирования.
Таким образом, уже через несколько дней Трамп поднял пошлины на китайские товары до 145%. А в ответ на это Пекин поднял пошлины на американские товары до 125%.
Недавно в Белом доме заявили, что в результате ответных действий на тарифы США Китаю теперь грозит пошлина на импорт в США в размере до 245%.
На фоне этой торговой войны Трамп призвал Китай позвонить ему, чтобы начать переговоры по решению торговой борьбы между двумя крупнейшими экономиками мира.
Однако Китай заявил, что хочет увидеть ряд шагов со стороны администрации президента Дональда Трампа, прежде чем Пекин согласится на торговые переговоры с США.
Заметим, что вчера все же появилась информация, что администрация США рассматривает возможность снижения пошлин на китайский импорт, чтобы ослабить продолжающееся торговое напряжение.
Подробнее о каких уступках со стороны США думает Трамп, можно узнать в материале РБК-Украина.
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