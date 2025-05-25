Перемовини під вогнем. Навіщо Путіну злива атак на Україну та чим відповість Трамп

Після точкового терору та коротких "перемир'їв" Російська Федерація знову надзвичайно масовано б'є по Україні. І робить це на тлі прямих переговорів, великого обміну полоненими та очікування наступних кроків у мирному процесі.

Про те, як це працює в логіці Володимира Путіна та чи варто чекати на адекватну реакцію Дональда Трампа, в коментарі РБК-Україна розповів голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Чому Путін б'є по Україні і тисне війною на переговори

Зі вступом Дональда Трампа на посаду президента США намагаються просувати мирний процес. Це часто супроводжується поступками не російської, а української сторони. У березні Україна погодилася на безумовне припинення вогню, Росія - ні. Через два місяці, здається, американці й самі не наполягають на такому варіанті.

У спробі показати, хто тут нібито головний, Путін вдався до точкового терору. Квітневі удари балістикою по Кривому Рогу і Сумах (забрали життя десятків мирних жителів) розлютили Трампа, після чого Москва в односторонньому порядку оголосила "великоднє", а потім "парадне" перемир'я. А після цього покликала Україну на прямі переговори в Стамбул.

Але просто зараз українські міста переживають масовані атаки. Минулого тижня росіяни запустили рекордну кількість ударних дронів - 273. Уже в понеділок Путін заявив Трампу, що нібито виступає за мирне врегулювання і взагалі готовий попрацювати над меморандумом про майбутнє припинення вогню.

Однак паралельно з найбільшим за час повномасштабної війни обміном полоненими у форматі "1000 на 1000" вчора великого обстрілу зазнав Київ, а сьогодні - близько 30 населених пунктів із застосуванням балістичних і крилатих ракет різних типів. А також із новим рекордом за безпілотниками - майже 300 одиниць.

Путін у своїй переговорній стратегії не бачить протиріч, пояснює політолог Володимир Фесенко.

"І в 2014-му, і в 2015-му, і на початку повномасштабної війни 2022 року теж були переговори. Путін завжди веде переговори під військовим тиском. Він так робить завжди і це його стиль. Для нього протиріч немає, навпаки, тиснути на переговори воєнним шляхом - найбільш ефективна, як він вважає, тактика", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Наприклад, прямі переговори не заважають Путіну починати літній наступ. Усе тому, що ця стратегія, принаймні, спрацьовувала раніше, коли він домагався Мінських угод. А зараз треба розуміти, що Путін веде переговори лише через Трампа.

"Щоб Україна прийняла капітуляцію і погодилася на його умови завершення війни. Саме цього Москва хотіла у 2022 році, але не спрацювало. Зараз приблизно така сама ситуація. Стамбул це тільки підтвердив: або погоджуйтеся на неприйнятні умови миру, або війна продовжуватиметься і посилюватиметься. Я думаю, що і Трампу він сказав приблизно те саме", - підкреслив політолог.

За його словами, в експертному середовищі популярна думка про те, що Путін намагається намацати баланс у відносинах із Трампом. Тому він хоче вести переговори про нібито завершення війни, але не завершувати війну.

Чи влаштовує це Трампа або чи будуть "пекельні санкції"

Проблема в тому, що, можливо, у такій стратегії протиріч не бачить і Дональд Трамп. Наприклад, раніше на питання про російські удари по Сумах на Вербну неділю він реагував роздратовано. Але й то лише тому, що в самих США було обурення кривавою атакою під час релігійного свята.

Фесенко зазначає: після цього в Росії зробили висновки й оголосили перемир'я на Великдень. А президент США, коментуючи один зі схожих обстрілів, просто заявив, що це війна.

"Чи варто чекати, що на нього подіють нові атаки і він введе свої "пекельні санкції"? Не буде пекельних санкцій. Трамп хоче домовлятися і йому достатньо, що Путін погодився на великий обмін полоненими і представить свій меморандум. Війна буде йти паралельно. Європа буде тиснути, наскільки може. Але кардинально нічого не зміниться після сьогоднішньої ночі", - сказав політолог.

У зв'язку з цим співрозмовник підкреслює, що найближчими місяцями - літо і початок осені - переговори будуть, але не буде результату. Замість цього, найімовірніше, загостриться ситуація на фронті. І вже зараз треба робити акцент не на санкціях, а на відновленні адекватних поставок зброї зі США.

"Я думаю, нас чекають не пекельні санкції проти Росії. На нас чекає пекельне літо. Мета Путіна - зламати нас морально і психологічно. Тож нам треба готуватися не до завершення війни, а до її посилення", - додав він.

Як ще може відповісти Трамп на удари по Україні

При цьому не можна сказати, що Трампа влаштовує поведінка Путіна. Ймовірно, президент США вже переконався, що той не хоче завершення війни проти України. І намагається знайти спосіб вийти з гри, але не в ролі переможеного.

"Думаю, і Трамп пристосовується до ситуації, шукає прийнятний для себе баланс інтересів. Можливо, продовжить наполягати на тому, щоб переговори з Україною велися і зберігалася хоч якась перспектива завершення війни. Хоча ні він, ні його команда давно не чекають швидкого завершення", - каже політолог.

Щодо того, чи погодиться американський лідер підтримати Україну зброєю, то Фесенко не бачить аргументів проти.

"Треба розуміти, що навіть якщо санкції посилюватимуться, це не змусить Путіна припинити війну. А якщо війна загостриться, громадська думка в США підтримає відновлення поставок. Як і Європа виходитиме з відповідними ініціативами. Це ж і економічний інтерес, то чому ні? Коли ми говоримо про відновлення поставок, то мається на увазі купівля або в борг (у рамках угоди про надра), або за гроші європейців", - зазначив він.

Тому цілком імовірно, що Трамп може зробити вибір на користь варіанту зі зброєю. Звісно, росіяни вимагатимуть припинити поставки, якщо Україна хоче припинення вогню. Але тоді й він зможе заявити, що потік зброї може припинитися, якщо Москва погодиться на перемир'я, а не навпаки.

"На мій погляд, зброя для України - це найбільш дієвий фактор впливу на Путіна. Американська зброя не змінить воєнну ситуацію і не призведе до нашої перемоги. Але покаже, що росіяни більше не матимуть односторонньої переваги і їхні зусилля врешті решт перемогти Україну будуть марними", - додав Фесенко.