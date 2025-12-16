Переговори Німеччини, Франції та Іспанії щодо винищувача майбутнього зайшли в глухий кут, - ЗМІ

Порятунок проблемної програми FCAS зі створення винищувача майбутнього є "дуже малоймовірним". Зустріч міністрів оборони Франції, Німеччини та Іспанії минулого тижня жодного прориву не принесла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Джерела видання розповіли, що реалізація проєкту вартістю 100 мільярдів євро тепер є "дуже малоймовірною". Згідно з ним, три країни мали спільно побудувати винищувач п'ятого покоління на заміну французьким Rafale та німецьким і іспанським Eurofighter.

Зазначається, що Франція сподівається відкласти на наступний рік рішення, яке Німеччина сподівалася ухвалити до кінця 2025 року. Оголошення про перехід проєкту до наступного етапу було попередньо заплановано на зустрічі глав урядів країн ЄС у Брюсселі цього тижня.

Два інших джерела припустили, що переговори щодо наступного етапу програми перенесуть на 2026 рік, оскільки зараз немає сенсу публічно обговорювати це питання.

Проблема - у завданнях для літаків

Однією з проблем є те, що дві країни потребують військових літаків для різних завдань. Зокрема, Франція потребує літаків, здатних нести ядерні боєголовки та взаємодіяти з її авіаносцем.

Німеччина, яка не має авіаносців, вже погодилася придбати американські літаки F-35 для перевезення ядерних боєголовок НАТО.

Reuters пише, що глава французького військового підрядника Dassault висловив сумніви щодо майбутнього програми. Він заявив, що воно залежить від того, чи готова Німеччина переглянути свою залежність від імпорту американської зброї.

Що відомо про FCAS

FCAS - інноваційний європейський бойовий комплекс розробки компаній Dassault Aviation, Airbus та Indra Sistemas. Її компонентами будуть дистанційно керовані транспортні засоби, а також винищувач нового покоління.

Випробувальний політ демонстраційного зразка очікується приблизно у 2027 році, а введення в експлуатацію відбудеться протягом наступних 10 років. Airbus повідомляє, що перший випробувальний політ винищувача FCAS разом із роєм безпілотників заплановано на 2028 або 2029 рік.