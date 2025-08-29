Німеччина, Франція та Іспанія відновлять розробку винищувача майбутнього: подробиці

Міністри оборони Німеччини, Франції та Іспанії зустрінуться у жовтні, щоб опрацювати варіанти відновлення спільної програми FCAS зі створення винищувача майбутнього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У Міністерстві оборони Німеччини заявили, що члени урядів повинні дослідити усі складнощі у спільному проекті та розробити шляхи їх вирішення.

"Ми всі об'єднаємося, і національні інтереси мають бути відкладені убік. Очевидно, що ми приречені на успіх, нам потрібен цей проект", – заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у кулуарах зустрічі зі своєю іспанською колегою.

Раніше повідомлялось, що Берлін звинувачує французьку промисловість у блокуванні наступного етапу розробки програми FCAS, вартість якої оцінюється у понад 100 млрд євро.

При цьому Берлін і Париж розходяться у думках щодо складу консорціуму. Франція заявила Німеччині, що хоче отримати близько 80% частки у проекті FCAS.

За словами джерел в оборонному відомстві, ці розбіжності можуть поставити під загрозу запуск другого етапу, а саме розробку демонстраційних зразків, придатних до польотів, який був запланований на кінець цього року.

Раніше цього місяця Іспанія заявила, що більше не розглядає варіант купівлі винищувачів F-35 американського виробництва і вибиратиме між Eurofighter та FCAS, оскільки вона переорієнтує свої оборонні витрати на закупівлю техніки європейського виробництва.