ua en ru
Пт, 29 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Німеччина, Франція та Іспанія відновлять розробку винищувача майбутнього: подробиці

П'ятниця 29 серпня 2025 10:50
UA EN RU
Німеччина, Франція та Іспанія відновлять розробку винищувача майбутнього: подробиці Фото: Німеччина, Франція та Іспанія відновлять розробку винищувача майбутнього (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міністри оборони Німеччини, Франції та Іспанії зустрінуться у жовтні, щоб опрацювати варіанти відновлення спільної програми FCAS зі створення винищувача майбутнього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Міністерстві оборони Німеччини заявили, що члени урядів повинні дослідити усі складнощі у спільному проекті та розробити шляхи їх вирішення.

"Ми всі об'єднаємося, і національні інтереси мають бути відкладені убік. Очевидно, що ми приречені на успіх, нам потрібен цей проект", – заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у кулуарах зустрічі зі своєю іспанською колегою.

Раніше повідомлялось, що Берлін звинувачує французьку промисловість у блокуванні наступного етапу розробки програми FCAS, вартість якої оцінюється у понад 100 млрд євро.

При цьому Берлін і Париж розходяться у думках щодо складу консорціуму. Франція заявила Німеччині, що хоче отримати близько 80% частки у проекті FCAS.

За словами джерел в оборонному відомстві, ці розбіжності можуть поставити під загрозу запуск другого етапу, а саме розробку демонстраційних зразків, придатних до польотів, який був запланований на кінець цього року.

Раніше цього місяця Іспанія заявила, що більше не розглядає варіант купівлі винищувачів F-35 американського виробництва і вибиратиме між Eurofighter та FCAS, оскільки вона переорієнтує свої оборонні витрати на закупівлю техніки європейського виробництва.

Що відомо про FCAS

FCAS – це інноваційна європейський бойовий комплекс, що розробляється компаніями Dassault Aviation, Airbus та Indra Sistemas. Компонентами FCAS будуть дистанційно керовані транспортні засоби, а також винищувач нового покоління, який, можливо, замінить французький Rafale та німецький Typhoon.

Випробувальний політ демонстраційного зразка очікується приблизно у 2027 році, а введення в експлуатацію – у наступні 10 років. За даними Airbus, перший випробувальний політ винищувача FCAS разом із роєм безпілотників заплановано на 2028 або 2029 рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Airbus
Новини
У Києві добу триває рятувальна операція: у ДСНС розповіли деталі та показали свіжі фото
У Києві добу триває рятувальна операція: у ДСНС розповіли деталі та показали свіжі фото
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим