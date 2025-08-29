Німеччина, Франція та Іспанія відновлять розробку винищувача майбутнього: подробиці
Міністри оборони Німеччини, Франції та Іспанії зустрінуться у жовтні, щоб опрацювати варіанти відновлення спільної програми FCAS зі створення винищувача майбутнього.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У Міністерстві оборони Німеччини заявили, що члени урядів повинні дослідити усі складнощі у спільному проекті та розробити шляхи їх вирішення.
"Ми всі об'єднаємося, і національні інтереси мають бути відкладені убік. Очевидно, що ми приречені на успіх, нам потрібен цей проект", – заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у кулуарах зустрічі зі своєю іспанською колегою.
Раніше повідомлялось, що Берлін звинувачує французьку промисловість у блокуванні наступного етапу розробки програми FCAS, вартість якої оцінюється у понад 100 млрд євро.
При цьому Берлін і Париж розходяться у думках щодо складу консорціуму. Франція заявила Німеччині, що хоче отримати близько 80% частки у проекті FCAS.
За словами джерел в оборонному відомстві, ці розбіжності можуть поставити під загрозу запуск другого етапу, а саме розробку демонстраційних зразків, придатних до польотів, який був запланований на кінець цього року.
Раніше цього місяця Іспанія заявила, що більше не розглядає варіант купівлі винищувачів F-35 американського виробництва і вибиратиме між Eurofighter та FCAS, оскільки вона переорієнтує свої оборонні витрати на закупівлю техніки європейського виробництва.
Що відомо про FCAS
FCAS – це інноваційна європейський бойовий комплекс, що розробляється компаніями Dassault Aviation, Airbus та Indra Sistemas. Компонентами FCAS будуть дистанційно керовані транспортні засоби, а також винищувач нового покоління, який, можливо, замінить французький Rafale та німецький Typhoon.
Випробувальний політ демонстраційного зразка очікується приблизно у 2027 році, а введення в експлуатацію – у наступні 10 років. За даними Airbus, перший випробувальний політ винищувача FCAS разом із роєм безпілотників заплановано на 2028 або 2029 рік.