Переговоры Германии, Франции и Испании по истребителю будущего зашли в тупик, - СМИ

Спасение проблемной программы FCAS по созданию истребителя будущего является "очень маловероятным". Встреча министров обороны Франции, Германии и Испании на прошлой неделе никакого прорыва не принесла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Источники издания рассказали, что реализация проекта стоимостью 100 миллиардов евро теперь является "очень маловероятной". Согласно ему, три страны должны были совместно построить истребитель пятого поколения на замену французским Rafale и немецким и испанским Eurofighter.

Отмечается, что Франция надеется отложить на следующий год решение, которое Германия надеялась принять до конца 2025 года. Объявление о переходе проекта к следующему этапу было предварительно запланировано на встрече глав правительств стран ЕС в Брюсселе на этой неделе.

Два других источника предположили, что переговоры по следующему этапу программы перенесут на 2026 год, поскольку сейчас нет смысла публично обсуждать этот вопрос.

Проблема - в задачах для самолетов

Одной из проблем является то, что две страны нуждаются в военных самолетах для различных задач. В частности, Франция нуждается в самолетах, способных нести ядерные боеголовки и взаимодействовать с ее авианосцем.

Германия, которая не имеет авианосцев, уже согласилась приобрести американские самолеты F-35 для перевозки ядерных боеголовок НАТО.

Reuters пишет, что глава французского военного подрядчика Dassault выразил сомнения относительно будущего программы. Он заявил, что оно зависит от того, готова ли Германия пересмотреть свою зависимость от импорта американского оружия.

Что известно о FCAS

FCAS - инновационный европейский боевой комплекс разработки компаний Dassault Aviation, Airbus и Indra Sistemas. Ее компонентами будут дистанционно управляемые транспортные средства, а также истребитель нового поколения.

Испытательный полет демонстрационного образца ожидается примерно в 2027 году, а ввод в эксплуатацию состоится в течение следующих 10 лет. Airbus сообщает, что первый испытательный полет истребителя FCAS вместе с роем беспилотников запланирован на 2028 или 2029 год.