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Переговори між Україною та РФ можливі лише після повного припинення вогню, - Держдеп США

Фото: речниця Державного департаменту США Теммі Брюс (x.com/StateDept)
Автор: Тетяна Степанова

Мирні переговори між Україною та Росією можливі лише після повного припинення вогню. Єдине, що до цього приведе, - це розмови між командами в Саудівській Аравії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу.

За її словами, лише після повного припинення вогню між Росією та Україною "можна буде обговорити розбіжності сторін і що піде за цим, коли справа дійде до міцного миру".

"І єдине, що приведе нас до цього, - це розмови, які ведуться, технічні обговорення, які зараз тривають у Саудівській Аравії, розмови між президентами, маневри, переговори та дипломатичні бесіди. Це єдине, про що ми думаємо, коли говоримо про наступний день", - зазначила Брюс.

Вона також розповіла, що в Саудівській Аравії обговорюється мораторій на удари в Чорному морі: 

"Мета - повністю відновити мирну торгівельну діяльність у Чорному морі", - додала речниця Держдепу США.

Переговори у Саудівській Аравії

Нагадаємо, сьогодні, 24 березня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) представники США та Росії провели черговий раунд перемовин. Вони тривали понад 12 годин.

Як напередодні стало відомо, делегація США за підсумками переговорів в Ер-Ріяді прагне укласти угоду з представниками України та Росії про припинення вогню в Чорному морі, щоб забезпечити вільне судноплавство.

Вчора, 23 березня, в Ер-Ріяді пройшли переговори між делегаціями США та України.

Як розповів міністр оборони України Рустем Умєров, розмова була конструктивною та змістовною - обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері.

Також сьогодні стало відомо, що українські та американські чиновники проведуть другий раунд переговорів у Саудівській Аравії після перемовин США з Росією.

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