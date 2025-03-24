Переговори між Україною та РФ можливі лише після повного припинення вогню, - Держдеп США

Мирні переговори між Україною та Росією можливі лише після повного припинення вогню. Єдине, що до цього приведе, - це розмови між командами в Саудівській Аравії.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу .

За її словами, лише після повного припинення вогню між Росією та Україною "можна буде обговорити розбіжності сторін і що піде за цим, коли справа дійде до міцного миру".

"І єдине, що приведе нас до цього, - це розмови, які ведуться, технічні обговорення, які зараз тривають у Саудівській Аравії, розмови між президентами, маневри, переговори та дипломатичні бесіди. Це єдине, про що ми думаємо, коли говоримо про наступний день", - зазначила Брюс.

Вона також розповіла, що в Саудівській Аравії обговорюється мораторій на удари в Чорному морі:

"Мета - повністю відновити мирну торгівельну діяльність у Чорному морі", - додала речниця Держдепу США.