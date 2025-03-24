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Переговоры между Украиной и РФ возможны только после полного прекращения огня, - Госдеп США

Понедельник 24 марта 2025 22:12
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Переговоры между Украиной и РФ возможны только после полного прекращения огня, - Госдеп США Фото: пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс (x.com/StateDept)
Автор: Татьяна Степанова

Мирные переговоры между Украиной и Россией возможны только после полного прекращения огня. Единственное, что к этому приведет, - это разговоры между командами в Саудовской Аравии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс во время брифинга.

По ее словам, только после полного прекращения огня между Россией и Украиной "можно будет обсудить разногласия сторон и что последует за этим, когда дело дойдет до прочного мира".

"И единственное, что приведет нас к этому, - это разговоры, которые ведутся, технические обсуждения, которые сейчас идут в Саудовской Аравии, разговоры между президентами, маневры, переговоры и дипломатические беседы. Это единственное, о чем мы думаем, когда говорим о следующем дне", - отметила Брюс.

Она также рассказала, что в Саудовской Аравии обсуждается мораторий на удары в Черном море:

"Цель - полностью восстановить мирную торговую деятельность в Черном море", - добавила пресс-секретарь Госдепа США.

Переговоры в Саудовской Аравии

Напомним, сегодня, 24 марта, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) представители США и России провели очередной раунд переговоров. Они продолжались более 12 часов.

Как накануне стало известно, делегация США по итогам переговоров в Эр-Рияде стремится заключить соглашение с представителями Украины и России о прекращении огня в Черном море, чтобы обеспечить свободное судоходство.

Вчера, 23 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры между делегациями США и Украины.

Как рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров, разговор был конструктивным и содержательным - обсудили ключевые вопросы, в частности в энергетической сфере.

Также сегодня стало известно, что украинские и американские чиновники проведут второй раунд переговоров в Саудовской Аравии после переговоров США с Россией.

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