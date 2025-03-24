Переговоры между Украиной и РФ возможны только после полного прекращения огня, - Госдеп США

Мирные переговоры между Украиной и Россией возможны только после полного прекращения огня. Единственное, что к этому приведет, - это разговоры между командами в Саудовской Аравии.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс во время брифинга .

По ее словам, только после полного прекращения огня между Россией и Украиной "можно будет обсудить разногласия сторон и что последует за этим, когда дело дойдет до прочного мира".

"И единственное, что приведет нас к этому, - это разговоры, которые ведутся, технические обсуждения, которые сейчас идут в Саудовской Аравии, разговоры между президентами, маневры, переговоры и дипломатические беседы. Это единственное, о чем мы думаем, когда говорим о следующем дне", - отметила Брюс.

Она также рассказала, что в Саудовской Аравии обсуждается мораторий на удары в Черном море:

"Цель - полностью восстановить мирную торговую деятельность в Черном море", - добавила пресс-секретарь Госдепа США.