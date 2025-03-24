Переговоры между Украиной и РФ возможны только после полного прекращения огня, - Госдеп США
Мирные переговоры между Украиной и Россией возможны только после полного прекращения огня. Единственное, что к этому приведет, - это разговоры между командами в Саудовской Аравии.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс во время брифинга.
По ее словам, только после полного прекращения огня между Россией и Украиной "можно будет обсудить разногласия сторон и что последует за этим, когда дело дойдет до прочного мира".
"И единственное, что приведет нас к этому, - это разговоры, которые ведутся, технические обсуждения, которые сейчас идут в Саудовской Аравии, разговоры между президентами, маневры, переговоры и дипломатические беседы. Это единственное, о чем мы думаем, когда говорим о следующем дне", - отметила Брюс.
Она также рассказала, что в Саудовской Аравии обсуждается мораторий на удары в Черном море:
"Цель - полностью восстановить мирную торговую деятельность в Черном море", - добавила пресс-секретарь Госдепа США.
Переговоры в Саудовской Аравии
Напомним, сегодня, 24 марта, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) представители США и России провели очередной раунд переговоров. Они продолжались более 12 часов.
Как накануне стало известно, делегация США по итогам переговоров в Эр-Рияде стремится заключить соглашение с представителями Украины и России о прекращении огня в Черном море, чтобы обеспечить свободное судоходство.
Вчера, 23 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры между делегациями США и Украины.
Как рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров, разговор был конструктивным и содержательным - обсудили ключевые вопросы, в частности в энергетической сфере.
Также сегодня стало известно, что украинские и американские чиновники проведут второй раунд переговоров в Саудовской Аравии после переговоров США с Россией.
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