Переговори між США та Іраном в Пакистані опинились під загрозою зриву ще до їх початку

Як повідомили у Білому домі, спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф разом із Джаредом Кушнером у суботу, 25 квітня, мають вирушити до Пакистану для переговорів із міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі.

Водночас іранська сторона заявила, що її представники не планують зустрічатися з американцями для обговорення припинення війни, яка вже забрала тисячі життів і вплинула на світові ринки.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Іран все ще має шанс досягти домовленостей із Вашингтоном.

"Іран знає, що у нього все ще є можливість зробити мудрий вибір, - наголосив він. - Все, що їм потрібно зробити, - це відмовитися від ядерної зброї у значущий та перевірений спосіб".

Переговори США та Ірану

Напередодні переговорів США та Ірану до Ісламабада прибув міністр закордонних справ Ірану, тоді як американська група з логістики та безпеки вже працює на місці.

Водночас склад делегації США змінили: віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс не братиме участі у зустрічі та перебуває "в режимі очікування". За словами прессекретарки Білого дому Каролін Лівітт, його можуть залучити, якщо "визнають це необхідним використанням його часу".