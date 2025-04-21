Переговори про мир в Україні: що обговорять союзники в Лондоні 23 квітня

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Що обговорять на зустрічі в Лондоні?

Хто братиме участь у переговорах?

З чим Україна їде на зустріч?

В чому суть "мирних пропозицій" США?

Що відомо про переговори

На 23 квітня в Лондоні анонсовано черговий етап мирних переговорів за участю України та ключових союзників.

Президент Володимир Зеленський сьогодні підтвердив зустріч та розповів, що на ній будуть присутні представники Великої Британії, Франції та США.

Майбутні переговори стануть продовженням дискусії в Парижі минулого тижня, де обговорювалися мирні пропозиції США, питання припинення вогню, миротворчого контингенту та гарантії безпеки для України.

Учасники

Українську делегацію на переговорах в Лондоні представлятимуть чотири високопосадовці. За даними джерел РБК-Україна, це будуть:

керівник Офісу президента Андрій Єрмак;

міністр оборони України Рустем Умєров ;

міністр закордонних справ України Андрій Сибіга ;

заступник керівника ОП Павло Паліса.

Агентство Bloomberg пише, що від Сполучених Штатів до Британії поїдуть держсекретар Марко Рубіо і спеціальні посланники президента США Стів Віткофф і Кіт Келлог. А з боку європейських країн будуть присутні міністри закордонних справ і радники з національної безпеки.

Мир в Україні – на порядку денному

Зустріч у Лондоні буде спрямована на досягнення повного припинення вогню в Україні. Про це повідомив Володимир Зеленський сьогодні після розмови з британським прем'єром Кіром Стармером.

"Ми готові рухатися й надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру", – заявив президент України.

Варто зазначити, 20 квітня Володимир Зеленський запропонував новий формат перемир'я. Він передбачає відмову від будь-яких ударів далекобійними дронами й ракетами по цивільній інфраструктурі щонайменше на 30 днів.

Кремлівський диктатор Володимир Путін у відповідь на цю ініціативу України заявив, що нібито хоче обговорити її у "двосторонньому порядку".

"Мирні пропозиції" США

Американська делегація представила свій "мирний план" щодо України на минулій зустрічі в Парижі. Його зміст офіційно не оприлюднювали, проте видання Bloomberg з посиланням на свої джерела написало, що пропозиції США передбачають фактичне замороження війни на лінії зіткнення.

При цьому тимчасово окуповані території України залишаться під контролем Росії, а також потенційно може бути визнана анексія Криму.

До того ж для підштовхування РФ до мирного врегулювання Штати пропонують послабити санкції, а Україна має відмовитися від вступу в НАТО.

За даними The Wall Street Journal, США також розглядають ідею нейтральної території навколо Запорізької атомної електростанції.

Видання пише, що Вашингтон чекає на зустрічі в Лондоні відповідь Києва щодо мирних пропозицій і надалі планує повідомити про результати Москві.

Як раніше стало відомо, США організують нову зустріч спецпосланця президента Стіва Віткоффа з представниками РФ, щоб переконати Кремль приєднається до угоди щодо мирного врегулювання.

Зазначимо, в Офісі президента України вже відреагували на інформацію західних ЗМІ щодо переговорного процесу, наголосивши, що питання територіальної цілісності жодним чином не обговорюється з партнерами, адже це суперечить Конституції.

Тим часом лідер Білого дому Дональд Трамп каже про "дуже гарні" шанси на укладення "мирної угоди" між Росією та Україною. Президент США обіцяє оголосити деталі протягом наступних трьох днів, вочевидь, за підсумками зустрічі в Лондоні.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо минулого тижня заявив, що Штати можуть відмовитися від ролі посередника між Україною і Росією, якщо найближчим часом не буде ознак "швидкої угоди". Цей сценарій згодом підтвердив і сам президент США.

При підготовці використовувалися: публікації CNN, Bloomberg, The Wall Street Journal, заяви президента України Володимира Зеленського.