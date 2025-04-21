У Зеленського відреагували на чутки, що США "можуть визнати Крим російським"

"Усі переговірники, які відвідують зустрічі або в Саудівській Аравії, або у Франції, чітко говорять, що питання територіальної цілісності України взагалі не обговорюється. І навіть Конституція України містить безліч заборон і обмежень, медійний ландшафт наповнений", - наголосив він, коментуючи чутки, що Вашингтон може визнати Крим російським.

За його словами, схожі чутки поширювалися ще 10 років тому. Зокрема, щодо цього питання висловлювався і Дональд Трамп.

"Тоді ще перед першим своїм терміном влітку 2016 року (Трамп - ред.) теж говорив, що жителі Криму хочуть бути швидше з Росією, ніж там, де вони були. Регулярно ці заяви лунали ще 10 років тому, але це не мало розвитку, нам потрібно виходити з того, що головне - відстоювати свої українські національні інтереси", - зазначив Лещенко.

Він звернув увагу, що політичні заяви Трампа є частиною його політики. І навіть, якщо їх поширюють у ЗМІ, це не означає, що це буде реалізовано.