У Зеленського відреагували на чутки, що США "можуть визнати Крим російським"
Україна не обговорює з партнерами питання територіальної цілісності на переговорах щодо завершення війни. Це суперечить Конституції.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Усі переговірники, які відвідують зустрічі або в Саудівській Аравії, або у Франції, чітко говорять, що питання територіальної цілісності України взагалі не обговорюється. І навіть Конституція України містить безліч заборон і обмежень, медійний ландшафт наповнений", - наголосив він, коментуючи чутки, що Вашингтон може визнати Крим російським.
За його словами, схожі чутки поширювалися ще 10 років тому. Зокрема, щодо цього питання висловлювався і Дональд Трамп.
"Тоді ще перед першим своїм терміном влітку 2016 року (Трамп - ред.) теж говорив, що жителі Криму хочуть бути швидше з Росією, ніж там, де вони були. Регулярно ці заяви лунали ще 10 років тому, але це не мало розвитку, нам потрібно виходити з того, що головне - відстоювати свої українські національні інтереси", - зазначив Лещенко.
Він звернув увагу, що політичні заяви Трампа є частиною його політики. І навіть, якщо їх поширюють у ЗМІ, це не означає, що це буде реалізовано.
Чутки про Крим
Нагадаємо, раніше Bloomberg з посиланням на джерела писало, що США можуть розглянути визнання анексії Криму.
При цьому пізніше The Wall Street Journal повідомляло, що Вашингтон очікує реакції Києва на такі ідеї щодо тимчасово окупованого українського півострова.
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