Переговоры о мире в Украине: что обсудят союзники в Лондоне 23 апреля

Главное:

Что обсудят на встрече в Лондоне?

Кто будет участвовать в переговорах?

С чем Украина едет на встречу?

В чем суть "мирных предложений" США?

Что известно о переговорах

23 апреля в Лондоне анонсирован очередной этап мирных переговоров с участием Украины и ключевых союзников.

Президент Владимир Зеленский сегодня подтвердил встречу и рассказал, что на ней будут присутствовать представители Великобритании, Франции и США.

Предстоящие переговоры станут продолжением дискуссии в Париже на прошлой неделе, где обсуждались мирные предложения США, вопросы прекращения огня, миротворческого контингента и гарантии безопасности для Украины.

Участники

Украинскую делегацию на переговорах в Лондоне будут представлять четыре высокопоставленных чиновника. По данным источников РБК-Украина, это будут:

руководитель Офиса президента Андрей Ермак ;

; министр обороны Украины Рустем Умеров ;

; министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ;

; заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

Агентство Bloomberg пишет, что от Соединенных Штатов в Британию поедут госсекретарь Марко Рубио и специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог. А со стороны европейских стран будут присутствовать министры иностранных дел и советники по национальной безопасности.

Мир в Украине – на повестке дня

Встреча в Лондоне будет направлена ​​на достижение полного прекращения огня в Украине. Об этом сообщил Владимир Зеленский сегодня после разговора с британским премьером Киром Стармером.

"Мы готовы двигаться и дальше максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира", – заявил президент Украины.

Стоит отметить, что 20 апреля Владимир Зеленский предложил новый формат перемирия. Он предусматривает отказ от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре не менее чем на 30 дней.

Кремлевский диктатор Владимир Путин в ответ на эту инициативу Украины заявил, что якобы хочет обсудить ее в "двустороннем порядке".

"Мирные предложения" США

Американская делегация представила свой "мирный план" по Украине на прошлой встрече в Париже. Его содержание официально не обнародовалось, однако издание Bloomberg со ссылкой на свои источники написало, что предложения США предусматривают фактическое замораживание войны на линии столкновения.

При этом временно оккупированные территории Украины останутся под контролем России, а также потенциально может быть признана аннексия Крыма.

К тому же, для подталкивания РФ к мирному урегулированию Штаты предлагают ослабить санкции, а Украина должна отказаться от вступления в НАТО.

По данным The Wall Street Journal, США также рассматривают идею нейтральной территории вокруг Запорожской атомной электростанции.

Издание пишет, что Вашингтон ждет на встрече в Лондоне ответа Киева о мирных предложениях и в дальнейшем планирует сообщить о результатах Москве.

Как ранее стало известно, США организуют новую встречу спецпосланника президента Стива Виткоффа с представителями РФ, чтобы убедить Кремль присоединиться к соглашению о мирном урегулировании.

Отметим, в Офисе президента Украины уже отреагировали на информацию западных СМИ о переговорном процессе, подчеркнув, что вопрос территориальной целостности никоим образом не обсуждается с партнерами, поскольку это противоречит Конституции.

Тем временем лидер Белого дома Дональд Трамп говорит об "очень хороших" шансах на заключение "мирного соглашения" между Россией и Украиной. Президент США обещает объявить детали в течение следующих трех дней, по всей видимости, по итогам встречи в Лондоне.

Напомним, государственный секретарь США Марк Рубио на прошлой неделе заявил, что Штаты могут отказаться от роли посредника между Украиной и Россией, если в ближайшее время не будет признаков "скорого соглашения". Этот сценарий впоследствии подтвердил и президент США.

При подготовке использовались: публикации CNN, Bloomberg, The Wall Street Journal, заявления президента Украины Владимира Зеленского.