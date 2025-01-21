Переговоры с командой Трампа могут состояться в ближайшее время, Арахамия назвал сроки

Переговоры представителей Украины с командой новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа могут состояться уже в начале февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в эфире телемарафона.

Отдельно добавим, что "Украинская неделя" является адвокационным мероприятием, призванным укрепить сотрудничество между Украиной и США. В рамках этой инициативы проводят различные мероприятия, в частности тематические форумы, круглые столы и встречи, которые объединяют представителей обоих государств. Основная цель события - обсуждение важных вопросов, связанных с углублением партнерских отношений.

"В начале февраля в Вашингтоне состоится "Украинская неделя". Я думаю, что там на самом деле будут происходить основные процессы и переговоры с новой командой Трампа. Поэтому ждем", - заявил Арахамия.

Переговоры Зеленского с Трампом

Вчера, 20 января, в столице США, Вашингтоне, состоялась церемония инаугурации Трампа. Это событие официально подтвердило его вступление в должность президента и главы администрации Белого дома.

Как отмечал президент Владимир Зеленский, перед тем, как садиться за стол переговоров с Россией, он бы хотел получить от избранного президента США Трампа гарантии.

Глава Офиса президента Андрей Ермак недавно отмечал, что в ближайшее время может состояться личная встреча президента Украины и республиканца. В частности он добавил, что сразу после инаугурации между командами начнутся официальные разговоры и консультации.

В частности Трамп заявлял, что Путин хочет встретиться с ним. На днях избранный президент США снова рассказал о желании Путина поговорить и добавил, что подготовка такого контакта уже происходит.

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