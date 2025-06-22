Переговори Келлога з Лукашенком тривали понад шість годин: NYT дізналося подробиці

За даними видання, Келлог під час зустрічі з Лукашенком намагався заручитися його підтримкою в укладенні можливої мирної угоди між Україною і Росією під час переговорів, які тривали 6,5 годин.

Сторони обговорили американські та європейські санкції проти Білорусі, війни в Україні та на Близькому Сході, а також відносини Білорусі з Росією і Китаєм.

Келлога в Мінську супроводжував заступник помічника держсекретаря США Крістофер Сміт, який у лютому відвідав Білорусь, щоб досягти угоди щодо звільнення політв'язнів в обмін на послаблення санкцій.

За даними видання, угода щодо 14 ув'язнених 21 червня прискорила процес, у якому затримані, включно з трьома американцями, звільнялися невеликими групами в останні місяці.

"Цілі Келлога виглядають менш амбітними, вони зосереджені не стільки на відриві Білорусі від Москви, скільки на забезпеченні допомоги Лукашенку в можливій мирній угоді між Росією та Україною", - ідеться в повідомленні.

Сторони дійшли висновку на спільній пресконференції, що живуть у "дуже небезпечний час", коли кризи можуть різко "загостритися і зростати", якщо не бути "мудрими і справедливими".