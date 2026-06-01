Переговори не в глухому куті, а от перемир'я немає: Буданов пояснив, що відбувається

19:16 01.06.2026 Пн
Керівник ОП вірить в переговорний процес з Росією
Уляна Безпалько, Дмитро Левицький
Переговори не в глухому куті, а от перемир'я немає: Буданов пояснив, що відбувається Фото: Кирило Буданов, керівник Офісу президента України
Переговорний процес з Росією не зайшов в глухий кут. Робота щодо мирних зусиль ведеться, проте не публічно.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов на міжнародному форумі "Архітектура безпеки", повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Читайте також: Росія втомилася від посланців Трампа і хоче мирних переговорів "по-новому", - NYT

"Стосовно перемовного процесу: я ніколи не казав, що він у глухому куті і продовжую стояти на цій думці. Певні процеси тривають, ви праві, вони, скажімо так, не зовсім публічні", - сказав керівник ОП.

Водночас він визнав: у перемовинах дійсно є певна пауза на найвищому рівні. Але на технічному рівні, за словами Буданова, переговори не зупинялися. І обміни полоненими - підтвердження цьому.

"Стосовно того, чи хоче Росія миру - не знаю, думаю, що не сильно хоче. А от якщо поставити питання, чи буде вона готова на певні дії в найближчому часі, я думаю, що зараз як ніколи перспективи ці з'явилися. Тому я вірю в цей процес, незважаючи ні на що", - наголосив керівник ОП.

А от, що стосується чуток про нібито "перемир'я" на Трійцю, то Буданова нічого не відомо про подібні домовленості.

"Я такої інформації не отримував. Щобільше, ви можете подивитись скільки всього вчора було уражено Російською Федерацією, скільки людських жертв. Тому, про що ми зараз говоримо, я не зовсім розумію", - сказав він.

Переговори між Україною та РФ

Нагадаємо, з початку 2026 року між Україною та РФ за посередництва США відбулися кілька раундів переговорів. Але після того, як постало питання про зустріч на найвищому рівні - процес загальмувався.

У квітні Буданов заявляв, що переговори між Києвом та Москвою рухаються до угоди.

Що ж стосується зустрічі керівник держав. То президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про готовність сісти за стіл переговорів з російським диктатором. Однак у Москві постійно висувають умови.

Більше про те, чи дійсно Росія готова зупинити війну проти України, читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

