Переговори не в глухому куті, а от перемир'я немає: Буданов пояснив, що відбувається

Переговорний процес з Росією не зайшов в глухий кут. Робота щодо мирних зусиль ведеться, проте не публічно.

"Стосовно перемовного процесу: я ніколи не казав, що він у глухому куті і продовжую стояти на цій думці. Певні процеси тривають, ви праві, вони, скажімо так, не зовсім публічні", - сказав керівник ОП.

Водночас він визнав: у перемовинах дійсно є певна пауза на найвищому рівні. Але на технічному рівні, за словами Буданова, переговори не зупинялися. І обміни полоненими - підтвердження цьому.

"Стосовно того, чи хоче Росія миру - не знаю, думаю, що не сильно хоче. А от якщо поставити питання, чи буде вона готова на певні дії в найближчому часі, я думаю, що зараз як ніколи перспективи ці з'явилися. Тому я вірю в цей процес, незважаючи ні на що", - наголосив керівник ОП.

А от, що стосується чуток про нібито "перемир'я" на Трійцю, то Буданова нічого не відомо про подібні домовленості.

"Я такої інформації не отримував. Щобільше, ви можете подивитись скільки всього вчора було уражено Російською Федерацією, скільки людських жертв. Тому, про що ми зараз говоримо, я не зовсім розумію", - сказав він.

Переговори між Україною та РФ

Нагадаємо, з початку 2026 року між Україною та РФ за посередництва США відбулися кілька раундів переговорів. Але після того, як постало питання про зустріч на найвищому рівні - процес загальмувався.

У квітні Буданов заявляв, що переговори між Києвом та Москвою рухаються до угоди.