Переговори в Єгипті щодо припинення вогню у Секторі Газа не дали результатів, - Bloomberg
Ізраїльська делегація на чолі з головою Моссаду відвідала Єгипет, намагаючись досягти прогресу в довготривалих переговорах щодо можливого перемир’я в Секторі Газа, але повернулася без жодних ознак прориву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Метою суботнього візиту було продовження переговорів щодо угоди про припинення вогню, яка могла б забезпечити звільнення деяких заручників, утримуваних бойовиками ХАМАС, повідомили агентству ізраїльські офіційні особи.
Делегація повернулася до Ізраїлю пізніше того ж дня.
Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, який курирує Моссад, не прокоментував поїздку директора агентства Давіда Барнеа. Влада Єгипту, який виступає ключовим посередником у переговорах Ізраїлю та ХАМАС, також не надала коментарів.
У п'ятницю в офісі Нетаньяху заявили, що між Ізраїлем і ХАМАС зберігаються розбіжності щодо того, як виглядатиме можливе припинення вогню.
Нагадаємо, перший варіант угоди про припинення вогню у Газі не був ухвалений в основному завдяки позиції Ізраїлю, який не погоджується на повне припинення війни до ліквідації всієї верхівки ХАМАС.
У другому варіанті угруповання відмовилося від своєї ключової вимоги, згідно з якою Ізраїль мав повністю припинити бойові дії.
30 липня армія Ізраїлю заявила про ліквідацію верховного командира Хезболли Фуада Шукра внаслідок удару по Бейруту.
31 серпня у Тегерані було вбито лідера радикального палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ханію.
3 серпня стало відомо, що Ізраїль наніс авіаудар по західному березі річки Йордан. В результаті було ліквідовано командира ХАМАСу та чотирьох бійців "Ісламського джихаду".
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