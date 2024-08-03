Ізраїль ліквідував ще одного командира ХАМАС, - Reuters
Ізраїль наніс авіаудар по західному березі річки Йордан. В результаті було ліквідовано командира ХАМАСу та чотирьох бійців "Ісламського джихаду".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ізраїльські військові заявили, що перший авіаудар вразив транспортний засіб у місті поблизу міста Тулкарм. Засоби масової інформації ХАМАСу повідомили, що автомобіль, який перевозив бійців, був збитий і що одним із загиблих був командир бригади Тулькарм.
Ізраїльські військові заявили, що через кілька годин другий удар був націлений на іншу групу озброєних бойовиків, які обстріляли війська під час, як вони назвали, контртерористичної операції в Тулькармі.
Міністерство охорони здоров'я Палестини повідомило, що під час першого удару загинуло п'ятеро людей, а WAFA повідомило, що чотири людини загинули під час другого.
Вбивство ватажка ХАМАС
Нагадаємо, що наприкінці липня стало відомо, що у Тегерані було вбито ватажка ХАМАС Ісмаїла Ганію.
Як згодом стало відомо у будівлі, де перебував Ганія, було закладено бомбу. Видання The Telegraph заявило, що резиденцію лідера ХАМАС замінували завербовані Моссадом іранські силовики.
Іран пригрозив, що відповість на вбивство Ганії.
Мало того, в Ірані заарештували понад 20 осіб через вбивство ватажка ХАМАС.
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