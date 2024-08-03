Ізраїль ліквідував ще одного командира ХАМАС, - Reuters

Ізраїль наніс авіаудар по західному березі річки Йордан. В результаті було ліквідовано командира ХАМАСу та чотирьох бійців "Ісламського джихаду".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ізраїльські військові заявили, що перший авіаудар вразив транспортний засіб у місті поблизу міста Тулкарм. Засоби масової інформації ХАМАСу повідомили, що автомобіль, який перевозив бійців, був збитий і що одним із загиблих був командир бригади Тулькарм.

Ізраїльські військові заявили, що через кілька годин другий удар був націлений на іншу групу озброєних бойовиків, які обстріляли війська під час, як вони назвали, контртерористичної операції в Тулькармі.