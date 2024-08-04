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Переговоры в Египте о прекращении огня в Секторе Газа не дали результатов, - Bloomberg

Воскресенье 04 августа 2024 01:35
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Переговоры в Египте о прекращении огня в Секторе Газа не дали результатов, - Bloomberg Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Израильская делегация во главе с главой Моссада посетила Египет, пытаясь добиться прогресса в длительных переговорах о возможном перемирии в Секторе Газа, но вернулась без признаков прорыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Целью субботнего визита было продолжение переговоров по соглашению о прекращении огня, которое могло бы обеспечить освобождение некоторых заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС, сообщили израильские официальные лица.

Делегация вернулась в Израиль позже в тот же день.

Офис курирующего Моссад премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не прокомментировал поездку директора агентства Давида Барнеа. Власти Египта, выступающего ключевым посредником в переговорах Израиля и ХАМАС, также не предоставили комментарии.

В пятницу в офисе Нетаньяху заявили, что между Израилем и ХАМАС сохраняются разногласия по поводу того, как будет выглядеть возможное прекращение огня.

Напомним, первый вариант соглашения о прекращении огня в Газе не был принят в основном благодаря позиции Израиля, который не соглашается на полное прекращение войны до ликвидации всей верхушки ХАМАС.

Во втором варианте группировка отказалась от своего ключевого требования, согласно которому Израиль должен был полностью прекратить боевые действия.

30 июля армия Израиля заявила о ликвидации верховного командира Хезболлы Фуада Шукра в результате удара по Бейруту.

31 августа в Тегеране был убит лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания.

3 августа стало известно, что Израиль нанес авиаудар по западному берегу реки Иордан. В результате были ликвидированы командир ХАМАС и четыре бойца "Исламского джихада".

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