Переговоры в Египте о прекращении огня в Секторе Газа не дали результатов, - Bloomberg

Израильская делегация во главе с главой Моссада посетила Египет, пытаясь добиться прогресса в длительных переговорах о возможном перемирии в Секторе Газа, но вернулась без признаков прорыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Целью субботнего визита было продолжение переговоров по соглашению о прекращении огня, которое могло бы обеспечить освобождение некоторых заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС, сообщили израильские официальные лица.

Делегация вернулась в Израиль позже в тот же день.

Офис курирующего Моссад премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не прокомментировал поездку директора агентства Давида Барнеа. Власти Египта, выступающего ключевым посредником в переговорах Израиля и ХАМАС, также не предоставили комментарии.

В пятницу в офисе Нетаньяху заявили, что между Израилем и ХАМАС сохраняются разногласия по поводу того, как будет выглядеть возможное прекращение огня.