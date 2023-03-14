Переговори про членство України в ЄС мають розпочатися цього року, - президент Литви

Україна продовжує захищати європейську демократію своєю кров'ю. Переговори про членство в ЄС повинні розпочатись вже цього року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента Литви Гітанаса Науседи під час спільної пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою у Страсбурзі.

"Українці своєю кров’ю захищають свободу та демократичні європейські цінності. Україна належить до Європейського союзу. Українці це довели багатьма способами. І наше завдання - допомогти українцям провести усі необхідні реформи з метою приєднання до Євросоюзу…Я вітаю вашу заяву, пані президентко (Роберта Мецола, президент Європарламенту - ред.), щодо переговорів про вступ України. Ми маємо ставити за ціль початок цих переговорів про членство вже цього року", - заявив Науседа.

Президент Литви наголосив на важливості санкційного тиску на Росію й притягнення ворожого керівництва до відповідальності за вчинені злочини.

Він додав, що сьогодні все більше європейських політиків та експертів розуміють, що Російська Федерація становить довгострокову загрозу, у зв'язку з чим важливо належним чином готуватися до "надійного стримування".