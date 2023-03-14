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Переговоры о членстве Украины в ЕС должны начаться в этом году, - президент Литвы

Фото: Гитанас Науседа, президент Литвы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украина продолжает защищать европейскую демократию своей кровью. Переговоры о членстве в ЕС должны начаться уже в этом году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Литвы Гитанаса Науседи во время совместной пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Мецолой в Страсбурге.

"Украинцы своей кровью защищают свободу и демократические европейские ценности. Украина принадлежит к Европейскому союзу. Украинцы это доказали многими способами. И наша задача - помочь украинцам провести все необходимые реформы с целью присоединения к Евросоюзу... Я приветствую ваше заявление, госпожа президент (Роберта Мецола, президент Европарламента - ред.), относительно переговоров о вступлении Украины. Мы должны ставить целью начало этих переговоров о членстве уже в этом году", - заявил Науседа.

Президент Литвы отметил важность санкционного давления на Россию и привлечения враждебного руководства к ответственности за совершенные преступления.

Он добавил, что сегодня все больше европейских политиков и экспертов понимают, что Российская Федерация представляет долгосрочную угрозу, в связи с чем важно должным образом готовиться к "надежному сдерживанию".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, членство Украины в ЕС и НАТО не должно рассматриваться как благотворительность, поскольку это представляет интерес и для самой Европы.

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