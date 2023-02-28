Переговори про членство України в ЄС мають початися цього року, - Зеленський

"Україна завжди була Європою, Україна завжди буде Європою. Ми це вже гарантували. Рік тому, на п'ятий день повномасштабної війни Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу і отримала статус кандидата. Цього року час прийняти рішення щодо початку переговорів про членство", - написав він.

Зеленський підкреслив, що саме Україна об'єднала ЄС, як ніколи. Саме наша держава захищає європейські цінності для наступних поколінь.

Президент запевнив, що Україна та Європа - разом у боротьбі та разом у перемозі.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Україна зможе стати повноцінним членом ЄС через два роки, проте вступ до НАТО відбудеться вже після перемоги у війні.

При цьому керівник ОП Андрій Єрмак вважає, що Україна може стати членом НАТО раніше, ніж вступить до ЄС.

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