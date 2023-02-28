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Переговоры о членстве Украины в ЕС должны начаться в этом году, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина год назад подала заявку на вступление в ЕС и получила статус кандидата. В этом году следует начинать переговоры о членстве в блоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Twitter.

"Украина всегда была Европой, Украина всегда будет Европой. Мы это уже гарантировали. Год назад, на пятый день полномасштабной войны Украина подала заявку на вступление в Европейский Союз и получила статус кандидата. В этом году пора принять решение о начале переговоров о членстве", - написал он.

Зеленский подчеркнул, что именно Украина объединила ЕС как никогда. Именно наше государство защищает европейские ценности для следующих поколений.

Президент заверил, что Украина и Европа - вместе в борьбе и вместе в победе.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Украина сможет стать полноценным членом ЕС через два года, однако вступление в НАТО состоится уже после победы в войне.

При этом руководитель ОП Андрей Ермак считает, что Украина может стать членом НАТО раньше вступления в ЕС.

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