Переговоры о членстве Украины в ЕС должны начаться в этом году, - Зеленский

"Украина всегда была Европой, Украина всегда будет Европой. Мы это уже гарантировали. Год назад, на пятый день полномасштабной войны Украина подала заявку на вступление в Европейский Союз и получила статус кандидата. В этом году пора принять решение о начале переговоров о членстве", - написал он.

Зеленский подчеркнул, что именно Украина объединила ЕС как никогда. Именно наше государство защищает европейские ценности для следующих поколений.

Президент заверил, что Украина и Европа - вместе в борьбе и вместе в победе.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Украина сможет стать полноценным членом ЕС через два года, однако вступление в НАТО состоится уже после победы в войне.

При этом руководитель ОП Андрей Ермак считает, что Украина может стать членом НАТО раньше вступления в ЕС.

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