Переговори в Абу-Дабі: перші заяви України, США та РФ щодо результатів зустрічей

Україна

Про наступний можливий раунд переговорів

За словами члена української переговорної делегації, голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, посланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер поїдуть до Москви до Путіна, а потім зустрінуться із Зеленським у Дубліні. Після цього варто призначити дату нового раунду переговорів.

"У нас хороший імпульс, щоб знайти рішення до нового року", - заявив він.

Чому переговори були жорсткими

Арахамія пояснив це позицією російської делегації.

"Переговори були жорсткими, бо вони (росіяни, - ред.) привезли дуже суворі директиви, коли немає місця "для торгів", - сказав він.

Три результати зустрічей

За словами Арахамії, йдеться про:

можливість визначити дату наступної зустрічі після візиту Віткоффа та Кушнера до Москви;

домовленість залучити європейців до переговорного процесу;

обговорення гуманітарного напряму.

Арахамія також зазначив, що Україна цього року особливо вразлива перед зимою через нестачу ракет-перехоплювачів. Водночас, за його словами, країна знає, як пережити зимовий період. Але всередині і ззовні команди є сподівання, щоб завершити все до нового року. Але ніхто не знає (як буде).

Про вимоги Росії щодо Донбасу

Член української переговорної делегації, керівник ОП Кирило Буданов не став розкривати, чи наполягала російська сторона на виході українських військ із Донбасу.

"Питання, які піднімаються під час перемовин, - це питання перемовин. Важливий тільки результат. Коли ми його досягнемо, про це буде публічно оголошено", - заявив він.

Про ультиматуми

Член української переговорної команди, перший заступник голови ОП Сергій Кислиця наголосив, що під час зустрічей не було ультиматумів від жодної зі сторін (йдеться про Україну, США та Європу).

"Я не почув жодних ультиматумів, ані з боку США, ані Європи, ані України. Це дуже важливо. Бо в ЗМІ часто пишуть про ультиматуми, але сьогодні і вчора я не чув жодних ультиматумів", - сказав він.

США

Про зустріч з Путіним та Зеленським

Кушнер анонсував, що завтра, 12 листопада разом з Віткоффом вирушить до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним. Після цього американські представники прибудуть до Дубліна, щоб поговорити з Володимиром Зеленським.

Кушнер висловив сподівання на успіх зустрічі з Путіним і подальший прогрес у переговорах.

Про залучення Європи

Кушнер заявив, що присутність представників ЄС і НАТО в Абу-Дабі була важливою та корисною.

"Ми повинні мати Європу за столом переговорів", - наголосив він.

Водночас американський представник зазначив, що Європі варто визначити одну людину для участі в переговорах, оскільки вона об'єднує різні країни з різними поглядами та інтересами.

За словами Кушнера, США пояснили російській стороні, що вона може обговорювати свої побоювання та вимоги, але водночас має вживати заходів для деескалації та висувати власні пропозиції.

Про можливу зустріч Зеленського і Путіна

Кушнер сказав: "Було би добре, якби вони зустрілися в будь-який час". Однак, за словами спецпосланця США, "Росія хоче побачити більше прогресу" в переговорах перед її проведенням. Він також зазначив, що між лідерами немає великої довіри.

За його словами, сторони вже бачать різні складові потенційної мирної угоди, але мають визначити, як об'єднати їх у спільну структуру. Остаточні рішення можуть ухвалити лише лідери.

Про території та гарантії безпеки

Кушнер назвав територіальні питання найскладнішою частиною переговорів.

Він зазначив, що реалізувати ініціативи щодо післявоєнного устрою світу неможливо до вирішення територіального питання.

"Головним питанням є повоєнний устрій миру, гарантії безпеки для України, недопущення нової війни", - заявив спецпосланець Трампа.

Про обмін полоненими

Кушнер повідомив, що точні параметри масштабного обміну полоненими мають визначити наступного дня, 12 листопада.

Росія

Про результати переговорів

Глава російської делегації Володимир Мединський заявив, що сторони обмінялися позиціями: з окремих питань вдалося знайти порозуміння, з інших - ні.

За його словами, центральною темою зустрічей була європейська система безпеки. Російська сторона вважає "правильною постановку питання про те, якою буде безпека після завершення війни в Україні".

Мединський також заявив, що російська делегація не спілкувалася з європейськими представниками, які перебували в Абу-Дабі, оскільки Москва "не розуміє їх статус".

Про новий обмін полоненими

Мединський також підтвердив, що Росія та Україна домовилися про новий масштабний обмін військовополоненими. Конкретна інформація, за його словами, буде пізніше.

Водночас перший заступник начальника управління інформації Генштабу РФ Олександр Зорін, який також брав участь у переговорах, уточнив, що обмін може відбутися протягом найближчих двох-трьох тижнів. За його словами, він буде одним із наймасштабніших.

Про НАТО

Мединський повторив вимогу Росії щодо повернення НАТО до кордонів 1997 року.

"Питання про те, що потрібно створити нову систему безпеки в Європі, піднімалося Росією не раз - і у 2008 році, і у 2021-му, коли ми надсилали НАТО, США та європейським країнам відповідні документи", - заявив він.