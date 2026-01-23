На переговорах України, США та Росії в ОАЕ ключовим стане питання територій, - Axios

За даними видання, США близькі до угоди з Україною щодо мирного плану, але поки що не досягли чіткого успіху в залученні російської сторони, хоча вона не відкидала запропонований план категорично.

За словами джерел Axios, питання територій на сході України буде основним, яке обговорюватиметься під час тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі.

Повідомляється, що спецпосланець США Стів Віткофф разом із членом делегації Джаредом Кушнером уже вирушили до Абу-Дабі для участі в переговорах. За інформацією українського посадовця, до них також долучиться міністр армії США Ден Дрісколл.

Українську сторону на зустрічі представлятимуть секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, його заступник Сергій Кислиця та начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Російську Федерацію на переговорах представлятиме Кирило Дмитрієв, а також делегація на чолі з начальником ГРУ Ігорем Костюковим.