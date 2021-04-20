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На переговорах в ТКГ прорыв: касается дополнительных мер по прекращению огня

Новина українською → Киев, Вторник 20 апреля 2021 18:22
На переговорах в ТКГ прорыв: касается дополнительных мер по прекращению огня Фото: глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук (leonid kravchuk com ua)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 20 апреля, на переговорах подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) удалось добиться существенного прорыва. Стороны согласовывают дополнительные меры по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

"За основу был взят украинский проект Дополнения. Благодаря содействию главы СММ ОБСЕ господина посла Халита Чевика, стороны прошли первое чтение в полном объеме", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что дату следующей встречи (для второго чтения) определят представители ОБСЕ. Не исключено, что такое заседание пройдет еще до конца этой недели.

"Есть надежда, что на следующее заседание ТКГ на уровне глав делегаций (28 апреля) документ, устанавливающий дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня, будет представлен в полностью согласованном варианте", - отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук направил предложения по усилению перемирия на Донбассе. Но от российской стороны до сих пор не было реакции.

По его мнению, в частности, необходимо усилить контроль за его соблюдением.

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