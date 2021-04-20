На переговорах у ТКГ прорив: стосується додаткових заходів щодо припинення вогню

Сьогодні, 20 квітня, на переговорах підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи (ТКГ) вдалося домогтися істотного прориву. Сторони погоджують додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

Про це в Telegram повідомила прес-служба української делегації в ТКГ.

"За основу було узято український проект Доповнення. Завдяки сприянню голови СММ ОБСЄ пана посла Халіта Чевіка, сторони пройшли перше читання в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що дату наступної зустрічі (для другого читання) визначать представники ОБСЄ. Не виключено, що таке засідання відбудеться ще до кінця цього тижня.

"Є надія, що на наступне засідання ТКГ на рівні глав делегацій (28 квітня) документ, що встановлює додаткові заходи щодо дотримання режиму припинення вогню, буде представлений в повністю погодженому варіанті", - відзначили в прес-службі.