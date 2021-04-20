ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На переговорах у ТКГ прорив: стосується додаткових заходів щодо припинення вогню

Новость на русском → Київ, Вівторок 20 квітня 2021 18:22
На переговорах у ТКГ прорив: стосується додаткових заходів щодо припинення вогню Фото: глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук (leonid kravchuk com ua)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 20 квітня, на переговорах підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи (ТКГ) вдалося домогтися істотного прориву. Сторони погоджують додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

Про це в Telegram повідомила прес-служба української делегації в ТКГ.

"За основу було узято український проект Доповнення. Завдяки сприянню голови СММ ОБСЄ пана посла Халіта Чевіка, сторони пройшли перше читання в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що дату наступної зустрічі (для другого читання) визначать представники ОБСЄ. Не виключено, що таке засідання відбудеться ще до кінця цього тижня.

"Є надія, що на наступне засідання ТКГ на рівні глав делегацій (28 квітня) документ, що встановлює додаткові заходи щодо дотримання режиму припинення вогню, буде представлений в повністю погодженому варіанті", - відзначили в прес-службі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук надіслав пропозиції щодо посилення перемир'я на Донбасі. Але від російської сторони досі не було реакції.

На його думку, зокрема, необхідно посилити контроль за його дотриманням.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Донбас режим прекращения огня Контактная група
NEWS
Четверта хвиля коронавірусу може бути більш загрозливою через нові штами, - Радуцький
Четверта хвиля коронавірусу може бути більш загрозливою через нові штами, - Радуцький
DAILY
Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"
Сергій Щербина, Мілан Лєліч Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"