У переговорах щодо України може з'явитися новий посередник: не політик і не з Європи

У медіа поширили інформацію про можливого "нового посередника" між Україною та РФ - патріарха Єрусалимського Феофіла III. З’явилася також і реакція з боку української влади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ізраїльське видання Ynet та власне джерело.
За даними ізраїльських джерел, минулого четверга у Вашингтоні відбулася 40-хвилинна зустріч Дональда Трампа та патріарха Феофіла III. На ній обговорювали створення каналу діалогу між Києвом та Москвою.
Феофіла III вважають фігурою, яка має релігійну та моральну довіру в православному світі й не несе прямого політичного забарвлення. Крім того, він уже має досвід дипломатичних і гуманітарних місій (зокрема, брав участь у звільненні ізраїльтянки Наами Іссахар з російської в'язниці).
Вже наприкінці цього місяця запланована зустріч патріарха з російським диктатором Володимиром Путіним.
Оточення Феофіла III зазначає, що Трамп прагне продемонструвати швидкий та значний прогрес бодай в одному з ключових світових конфліктів.
Співрозмовник РБК-Україна у владній команді загалом позитивно оцінив ідею залучення патріарха до процесу.
"Чом би й ні?.. Чим більше посередників, тим більше буде відповідей від Росії, що Путін хоче воювати", - зазначив співрозмовник видання.
Водночас джерело уточнило, що станом на зараз ніхто офіційно не звертався до українського керівництва з пропозицією щодо цього посередництва.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після повернення до Білого дому неодноразово заявляв про намір домогтися припинення війни між Росією та Україною.
Вашингтон підтримує контакти як з Києвом, так і з Москвою, однак суттєвого прогресу щодо припинення вогню сторонам досі досягти не вдалося, а війна на Близькому сході відвернула увагу США.
На цьому тлі періодично з'являються різні ініціативи щодо можливих посередників у переговорному процесі. Зокрема тривають дискусії про те, хто міг би представляти європейську сторону в потенційних переговорах між Україною та Росією.
Раніше російський диктатор Володимир Путін запропонував кандидатуру колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера як одного з можливих посередників. Однак Україна виступила проти такої ідеї.
Крім того, офіційний Берлін також відкинув пропозицію Кремля. У Німеччині заявили, що не розглядають Шредера як представника Європи в переговорному процесі та вбачають у цій ініціативі спробу Росії посіяти розкол серед європейських партнерів і німецьких політичних сил.
На додаток, стало відомо, що російський олігарх Роман Абрамович у травні приїздив до Києва, щоб безпосередньо дізнатися позицію України. Цей візит підтвердив президент Володимир Зеленський.