Феофил III - новый посредник? Что написали СМИ

По данным израильских источников, в минувший четверг в Вашингтоне состоялась 40-минутная встреча Дональда Трампа и патриарха Феофила III. На ней обсуждали создание канала диалога между Киевом и Москвой.

Феофила III считают фигурой, которая имеет религиозное и моральное доверие в православном мире и не несет прямой политической окраски. Кроме того, он уже имеет опыт дипломатических и гуманитарных миссий (в частности, участвовал в освобождении израильтянки Наамы Иссахар из российской тюрьмы).

Уже в конце этого месяца запланирована встреча патриарха с российским диктатором Владимиром Путиным.

Окружение Феофила III отмечает, что Трамп стремится продемонстрировать быстрый и значительный прогресс хотя бы в одном из ключевых мировых конфликтов.

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Как реагируют на такую возможность в Украине?

Собеседник РБК-Украина во властной команде в целом положительно оценил идею привлечения патриарха к процессу.

"Почему бы и нет? Чем больше посредников, тем больше будет ответов от России, что Путин хочет воевать", - отметил собеседник издания.

В то же время источник уточнил, что по состоянию на сейчас никто официально не обращался к украинскому руководству с предложением об этом посредничестве.

Мирные переговоры

Напомним, президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом неоднократно заявлял о намерении добиться прекращения войны между Россией и Украиной.

Вашингтон поддерживает контакты как с Киевом, так и с Москвой, однако существенного прогресса по прекращению огня сторонам до сих пор достичь не удалось, а война на Ближнем востоке отвлекла внимание США.

На этом фоне периодически появляются различные инициативы относительно возможных посредников в переговорном процессе. В частности продолжаются дискуссии о том, кто мог бы представлять европейскую сторону в потенциальных переговорах между Украиной и Россией.

Ранее российский диктатор Владимир Путин предложил кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера как одного из возможных посредников. Однако Украина выступила против такой идеи.

Кроме того, официальный Берлин также отверг предложение Кремля. В Германии заявили, что не рассматривают Шредера как представителя Европы в переговорном процессе и видят в этой инициативе попытку России посеять раскол среди европейских партнеров и немецких политических сил.