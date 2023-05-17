У переговорах про передачу Україні F-16 поки що немає прогресу, - глава МЗС Нідерландів

Країни Заходу поки що не досягли прогресу в переговорах про можливе постачання Україні винищувачів F-16.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters , про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра.

"Ми ще не досягли рішення", - заявив він у відповідь на запитання журналістів про раніше анонсовані переговори голландців з Великою Британією, Данією, Бельгією та іншими партнерами про можливе постачання F-16 в Україну.

За його словами, коли країни будуть готові "перейти цей міст" та анонсувати постачання, то вони це зроблять.