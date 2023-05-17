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В переговорах о передаче Украине F-16 пока нет прогресса, - глава МИД Нидерландов

Фото: Вопке Хукстра, голова МЗС Нідерландів (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны Запада пока не достигли прогресса в переговорах о возможной поставке Украине истребителей F-16.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр инотсранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

"Мы еще не достигли решения", - заявил он в ответ на вопросы журналистов о ранее анонсированных переговорах голландцев с Великобританией, Данией, Бельгией и другими партнерами о возможной поставке F-16 в Украину.

По его словам, когда страны будут готовы “перейти этот мост” и анонсировать поставки, то они это сделают.

Напомним, вчера, 16 мая, премьер Британии Риши Сунак и его нидерландский коллега Марк Рютте договорились работать над созданием коалиции для передачи Украине истребителей F-16.

Также мы писали, что, по словам главы Минобороны Британии Бена Уоллеса, его страна не собирается передавать Украине истребители.

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