Переговорники Трампа півтора роки підштовхують Україну до капітуляції, - Каллас

"Хоча американські переговорники вже півтора роки намагаються підштовхнути Україну до капітуляції, причина, чому Україна не капітулювала на умовах Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.), полягає в тому, що Європа підтримувала Україну", - наголосила Каллас.

Вона звернула увагу, що Європа не має іншого вибору, окрім як продовжувати підтримувати Україну.

Також голова дипломатії ЄС нагадала про свій "максималістський план", який стосується участі Європи у мирних переговорах між Україною та Росією.

"Якщо Росія висуває свої максимальні вимоги та запити, ми також маємо покласти на стіл наші максимальні вимоги, щоб збалансувати ці переговори", - додала вона.

Каллас згадала, що Росія хоче зняття санкцій і рішення щодо цього питання - у компетенції ЄС, тому блок має бути представлений за столом переговорів.

"Ми повинні дуже, дуже чітко заявити, що у нас також є вимоги до Росії. Ми не віддаємо ці речі безкоштовно, тому що йдеться не лише про те, щоб настав мир, а й про те, щоб цей мир був тривалим та справедливим", - сказала вона.

Криза у відносинах України та США

Нагадаємо, нещодавно США призупинили частину санкцій проти Росії та домовилися про купівлю російського дизеля. Президент США Дональд Трамп спробував таким чином "зменшити" ціни на пальне.

Також стало відомо, що США затримують передачу Україні критично важливих ракет для систем ППО Patriot. Хоча за них уже заплатили в рамках програми PURL, Пентагон поки що не схвалює постачання.