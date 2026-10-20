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Переговорщики Трампа полтора года подталкивают Украину к капитуляции, - Каллас

16:01 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Иван Носальский
Фото: Кая Каллас, глава дипломатии ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)

Американские переговорщики пытаются добиться от Украины капитуляции в войне с Россией. Но Европа продолжает поддерживать украинский народ.

Как передает РБК-Украина, об этом во время дебатов в Европарламенте заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

"Хотя американские переговорщики уже полтора года пытаются подтолкнуть Украину к капитуляции, причина, почему Украина не капитулировала на условиях Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.), заключается в том, что Европа поддерживала Украину", - подчеркнула Каллас.

Она обратила внимание, что у Европы нет другого выбора, кроме как продолжать поддерживать Украину.

Также глава дипломатии ЕС напомнила о своем "максималистском плане", который касается участия Европы в мирных переговорах между Украиной и Россией.

"Если Россия выдвигает свои максимальные требования и запросы, мы также должны возложить на стол наши максимальные требования, чтобы сбалансировать эти переговоры", - добавила она.

Каллас упомянула, что Россия хочет снятия санкций и решение по этому вопросу - в компетенции ЕС, поэтому блок должен быть представлен за столом переговоров.

"Мы должны очень, очень четко заявить, что у нас также есть требования к России. Мы не отдаем эти вещи бесплатно, потому что речь идет не только о том, чтобы наступил мир, но и о том, чтобы этот мир был продолжительным и справедливым", - сказала она.

Кризис в отношениях Украины и США

Напомним, недавно США приостановили часть санкций против России и договорились о покупке российского дизеля. Президент США Дональд Трамп попытался таким образом "снизить" цены на топливо.

Также стало известно, что США задерживают передачу Украине критически важных ракет для систем ПВО Patriot. Хоть за них уже заплатили в рамках программы PURL, Пентагон пока не одобряет поставки.

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