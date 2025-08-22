Перегляд тарифів на розподіл має зняти борговий тиск з ринку електроенергії, - експерт

За словами експертки, станом на червень 2025 року заборгованість компаній-обленерго перед "Укренерго" за послуги з передачі електроенергії склала приблизно 3 млрд грн, за послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління - 3,8 млрд грн, а борг ОСР на балансуючому ринку - понад 14 млрд грн.

"Тобто, сумарно борг операторів систем розподілу перед "Укренерго" - понад 20 млрд грн", - зазначила Дар'я Орлова.

Вона також зазначає, що тариф може зрости в середньому на 13% для першого класу напруги та на 23% - для другого.

Найбільше підвищення очікується для Рівнеобленерго, Кіровоградобленерго та Хмельницькобленерго, найменше - для Чернігівобленерго, Черкасиобленерго та Львівобленерго. При цьому зміни не вплинуть на тариф для населення.

"Фактично, таке можливе підвищення не спричинятиме різкого підвищення цін для кінцевих споживачів. Частка тарифів ОСП та ОСР у загальній вартості електроенергії для бізнесу в Україні становить приблизно 10-20%", - пояснила експертка.

Вона наголосила, що циклічна заборгованість в енергосекторі гальмує ключові процеси, включно з інвестиціями у нову генерацію та розбудову мереж.

""Головною" компанією на українському ринку електроенергії залишається НЕК "Укренерго", від фінансового стану якої залежить і робота всієї системи в цілому", - додала Орлова.