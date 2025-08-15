ua en ru
Індексація регулятором тарифу на розподіл є необхідною для відновлення мереж, - експерт

П'ятниця 15 серпня 2025 14:37
Фото: індексація регулятором тарифу на розподіл є необхідною для відновлення мереж (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Зміна тарифів для операторів систем розподілу (ОСР) з урахуванням інфляційного показника є обґрунтованим кроком у нинішніх умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.

"Споживання у нас на 35–40%, як відомо, знизилось.Значить у них відповідно і доходи знизились. А з іншого боку величезні пошкодження, особливо в Харківському регіоні", - пояснив він, додавши, що значні руйнування мереж також спостерігаються у Миколаївській та Херсонській областях.

За словами Омельченка, в умовах падіння доходів через зменшення споживання та масштабні витрати на відновлення, Регулятор змушений індексувати тариф для ОСРів на рівень інфляції.

"Мені здається, що це абсолютно логічне рішення вданій ситуації", - зазначив експерт.

Він наголосив, що підвищення тарифів для ОСРів не вплине на населення, оскільки для нього зберігається фіксована ціна.

"Ми не зможемо надійно забезпечувати енергоспоживання в першу чергу для населення, а для населення це не буде підвищення, тому що в нас є фіксована ціна", - підкреслив Омельченко.

Також він закликав до розвитку децентралізованої генерації як одного з ключових напрямів забезпечення стабільності енергосистеми в нинішніх умовах.

Нагадаємо, борг ОСР перед НЕК Укренерго наразі складає близько 20 млрд грн.

