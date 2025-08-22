Пересмотр тарифов на распределение должен снять долговое давление с энергорынка, - эксперт

По словам эксперта, по состоянию на июнь 2025 года задолженность компаний-облэнерго перед "Укрэнерго" за услуги по передаче электроэнергии составила примерно 3 млрд грн, за услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению - 3,8 млрд грн, а долг ОСР на балансирующем рынке - более 14 млрд грн.

"То есть суммарно долг операторов систем распределения перед "Укрэнерго" - более 20 млрд грн", - отметила Дарья Орлова.

Она также отмечает, что тариф может возрасти в среднем на 13% для первого класса напряжения и на 23% – для второго.

Наибольшее повышение ожидается для Ровнооблэнерго, Кировоградоблэнерго и Хмельницкоблэнерго, нименьшее - для Черниговоблэнерго, Черкассыоблэнерго и Львовоблэнерго. При этом изменения не отразятся на тарифе для населения.

"Фактически, такое возможное повышение не повлечет за собой резкое повышение цен для конечных потребителей. Доля тарифов ОСП и ОСР в общей стоимости электроэнергии для бизнеса в Украине составляет примерно 10-20%", - пояснила эксперт.

Она подчеркнула, что циклическая задолженность в энергосекторе тормозит ключевые процессы, включая инвестиции в новое поколение и развитие сетей.

""Главной" компанией на украинском рынке электроэнергии остается НЭК "Укрэнерго", от финансового состояния которой зависит и работа всей системы в целом", - добавила Орлова.