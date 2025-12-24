Перегляд промислового тарифу на розподіл газу - критично необхідне рішення, - експерт

"Газовики здійснили понад 2 тис. "бойових виїздів" для ліквідації наслідків ударів, часто під обстрілами та з реальним ризиком для життя. Під час таких виїздів було знищено близько 10 службових автомобілів", - зазначив експерт.

Він також наголосив, що зарплата працівників газових мереж залишається незмінною з 2021 року і нині становить близько 16 тис. грн на руки.

"Газ часто залишається єдиною можливістю приготувати їжу, підігріти воду та обігріти житло, особливо в прифронтових регіонах. У цих умовах рішення НКРЕКП про перегляд тарифів на розподіл газу для бізнесу є вимушеним і необхідним для збереження роботи системи та безпеки персоналу", - підкреслив Закревський.

Він додав, що критика цього рішення, яке стосується виключно промислових споживачів і не зачіпає населення, "знецінює роботу десятків тисяч газовиків, які забезпечують роботу газової системи країни в умовах війни".

Підвищення тарифу на розподіл газу у 2026 році

Нагадаємо, вперше з 2021 року в Україні підвищили тарифи на розподіл газу для непобутових споживачів. Підвищення тарифів відбуватиметься поетапно - з 1 січня і з 1 квітня 2026 року.

Тарифи на розподіл природного газу для населення залишаються незмінними, оскільки їхнє підвищення законодавчо заборонено протягом дії воєнного стану та шести місяців після нього.

Згідно з проектами постанов, наприклад, тариф Київгазу для промислових споживачів зараз становить 0,32 грн/кубометр і майже не зміниться з 1 січня - становитиме 0,36 грн/кубометр, але зросте з 1 квітня - до 0,46 грн/кубометр.

До переліку операторів ГРМ, яким передбачається підвищити тарифи, увійшли майже 40 компаній, для більшості з яких тарифи не переглядали з 2021 року.