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Передумали після покупки? Як повернути товар, придбаний у кредит чи розстрочку

Як повернути товар, куплений у розстрочку чи кредит (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Придбання товару в кредит або з розстрочкою - це зручний спосіб оплати, який дозволяє не витрачати велику суму одразу. Однак інколи після покупки товар не виправдовує очікувань.

РБК-Україна розпитало юриста Євгена Буліменка про те, як повернути товар, куплений у кредит або з оплатою частинами.

Як повернути товар у магазин

За законами України, ви маєте право повернути товар, придбаний у кредит або через розстрочку, якщо він не підходить за габаритами, кольором, розміром або іншими характеристиками. Але є кілька важливих нюансів, які варто знати, щоб повернути товар без проблем.

Згідно з цивільним законодавством України, товар, куплений у кредит, можна повернути або обміняти протягом 14 днів з моменту покупки. Однак товар повинен бути в належному вигляді, збереженими пломбами, ярликами, а також треба мати чек або електронний розрахунковий документ.

Які товари не підлягають поверненню:

  • продовольчі товари;
  • ліки;
  • засоби гігієни;
  • товари, нарізані чи розкроєні за розміром, визначеним споживачем тощо.

Цей момент треба враховувати перед тим, як звертатися до продавця з вимогою повернення.

Що робити, якщо товар куплений у кредит чи з оплатою частинами

"Для обміну або повернення товару, придбаного в кредит або з розстроченням платежу, покупець повинен спочатку звернутися до кредитодавця з письмовою заявою про відмову від договору споживчого кредитування, а вже потім до продавця товару із письмовою заявою про обмін або повернення товару", - пояснює юрист.

Що робити у разі відмови у поверненні товару

У випадку відмови продавця від повернення товару, покупець може звернутись до Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів або зателефонувати на гарячу лінію: (050) 230 04 28 або (044) 364 77 80. Закон на стороні споживача, і такі порушення можна оскаржити.

Важливо зберігати всі документи, що підтверджують покупку, а товар має бути без пошкоджень.

Читайте також про те, як повернути товар у магазин, якщо втратили товарний чек про покупку.

Раніше ми писали про те, як повернути гроші за неякісний товар і що робити, коли вам у цьому відмовляють і порушують ваші права споживача.

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