Передумали после покупки? Как вернуть товар, приобретенный в кредит или рассрочку

Как вернуть товар в магазин

По законам Украины, вы имеете право вернуть товар, приобретенный в кредит или через рассрочку, если он не подходит по габаритам, цвету, размеру или другим характеристикам. Но есть несколько важных нюансов, которые стоит знать, чтобы вернуть товар без проблем.

Согласно гражданскому законодательству Украины, товар, купленный в кредит, можно вернуть или обменять в течение 14 дней с момента покупки. Однако товар должен быть в надлежащем виде, сохраненными пломбами, ярлыками, а также нужно иметь чек или электронный расчетный документ.

Какие товары не подлежат возврату:

продовольственные товары;

лекарства;

средства гигиены;

товары, нарезанные или раскроенные по размеру, определенному потребителем и т. п.

Этот момент надо учитывать перед тем, как обращаться к продавцу с требованием возврата.

Что делать, если товар куплен в кредит или с оплатой частями

"Для обмена или возврата товара, приобретенного в кредит или с рассрочкой платежа, покупатель должен сначала обратиться к кредитодателю с письменным заявлением об отказе от договора потребительского кредитования, а уже потом к продавцу товара с письменным заявлением об обмене или возврате товара", - объясняет юрист.

Что делать в случае отказа в возврате товара

В случае отказа продавца от возврата товара, покупатель может обратиться в Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей или позвонить на горячую линию: (050) 230 04 28 или (044) 364 77 80. Закон на стороне потребителя, и такие нарушения можно обжаловать.

Важно сохранять все документы, подтверждающие покупку, а товара должен быть в сохранности.