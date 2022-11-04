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Передумали? Колаборанти видалили заяву про цілодобову комендантську годину в Херсоні

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П'ятниця 04 листопада 2022 18:41
Передумали? Колаборанти видалили заяву про цілодобову комендантську годину в Херсоні Фото: колаборанти видалили заяву про цілодобову комендантську годину в Херсоні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Самопроголошений "заступник губернатора" тимчасово окупованої частини Херсонської області Кирило Стремоусов видалив відео, в якому повідомив про введення цілодобової комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram колаборанта.

У новому відео колаборант комендантську годину не згадував жодного разу. Таким чином, можна припустити, що цілодобова комендантська година у тимчасово окупованому обласному центрі скасовується.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти "ввели" цілодобову комендантську годину у тимчасово окупованому Херсоні. Начебто їм це необхідно для "захисту" міста.

Також РБК-Україна писала про те, що окупанти перемістили свою "адміністрацію" з Херсона на лівий берег Дніпра . Тепер вона перебуває у захопленому Скадовську.

Тим часом міністр оборони США Ллойд Остін вірить у те, що ЗСУ зможуть повернути Херсон під свій контроль , оскільки вони працюють ефективно та методично.

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