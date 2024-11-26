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На передовій в Україні випробували нові американські дрони: що про них відомо

Вівторок 26 листопада 2024 22:48
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На передовій в Україні випробували нові американські дрони: що про них відомо Ілюстративне фото: в Україні випробували американські дрони Hitchhiker (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

На фронті в Україні пройшло випробування нових американських безпілотників. Вони нібито "можуть змінит хід війни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.

Як пише видання, мова про дрони-перехоплювачі, які було розроблено двома провідними американськими технологічними компаніями - IronNet та Astrion. Їх технологія протидії безпілотникам показала чудовий потенціал для боротьби з дронами в реальних бойових ситуаціях та підвищення рівня розвідки на полі бою.

"Hitchhiker - це високошвидкісний безпілотник-перехоплювач з електричним двигуном, призначений для знищення ворожих безпілотників, таких як іранський Shahed, більш економічно ефективно, ніж традиційні оборонні системи, такі як дорогі ракети для Patriot", - пише видання.

Директор американської компанії IronNet адмірал Майк Г'юїтт назвав цю технологію геймченджером. Він розповів, що у компанії IronNet є засіб Iron Dome, який буде застосовано до екосистеми Astrion по боротьбі з дронами і для забезпечення її кіберзахисту. Він зазначив, що такою технологією поділилися з різними людьми в Україні, які перебувають на передовій. І вже отримано позитивні відгуки.

"Ми сприйняли це з великою впевненістю в тому, що це змінить правила гри в Україні", - зазначив він.

Сили безпілотних систем ЗСУ

Цього літа президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Сил безпілотних систем в Україні. Ці війська очолив полковник Вадим Сухаревський. Детальніше про нього - у матеріалі РБК-Україна.

За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, військові провели тестування нових технологій для фронту, а випробування вдало пройшли відразу три найочікуваніші розробки.

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