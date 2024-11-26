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На передовой в Украине опробовали новые американские дроны: что о них известно

Вторник 26 ноября 2024 22:48
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На передовой в Украине опробовали новые американские дроны: что о них известно Иллюстративное фото: в Украине опробовали американские дроны Hitchhiker (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

На фронте в Украине прошли испытания новых американских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.

Как пишет издание, речь о дронах-перехватчиках, разработанных двумя ведущими американскими технологическими компаниями - IronNet и Astrion. Их технология противодействия беспилотникам показала отличный потенциал для борьбы с дронами в реальных боевых ситуациях и повышения уровня разведки на поле боя.

"Hitchhiker – это высокоскоростной беспилотник-перехватчик с электрическим двигателем, предназначенный для уничтожения вражеских беспилотников, таких как иранский Shahed, более экономически эффективно, чем традиционные оборонные системы, такие как дорогостоящие ракеты для Patriot", – пишет издание.

Директор американской компании IronNet адмирал Майк Хьюитт назвал эту технологию геймченджером. Он рассказал, что у компании IronNet есть средство Iron Dome, которое будет применено к экосистеме Astrion по борьбе с дронами и для обеспечения ее киберзащиты. Он отметил, что такой технологией поделились с разными людьми в Украине, которые находятся на передовой. И уже получены положительные отзывы.

"Мы восприняли это с большой уверенностью в том, что это изменит правила игры в Украине", – отметил он.

Силы беспилотных систем ВСУ

Этим летом президент Владимир Зеленский подписал указ о создании сил беспилотных систем в Украине. Эти войска возглавил полковник Вадим Сухаревский. Подробнее о нем – в материале РБК-Украина.

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, военные провели тестирование новых технологий для фронта, а испытания удачно прошли сразу три самых ожидаемых разработок.

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