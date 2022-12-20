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"Передовые позиции" в 75 км от фронта. СМИ узнали, какие районы облетал Шойгу

Новина українською →
Вторник 20 декабря 2022 09:29
"Передовые позиции" в 75 км от фронта. СМИ узнали, какие районы облетал Шойгу Фото: министр обороны Росси Сергей Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Елизавета Драбкина

Недавно Министерство обороны России сообщало, что Сергей Шойгу проверил "передовые позиции российских подразделений". Но оказалось, что министр обороны был в 75 километрах от линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Так, 18 декабря Минобороны РФ опубликовало видео "рабочей поездки" Шойгу якобы в "район проведения спецоперации". Сообщалось, что министр обороны якобы "совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений".

При этом волонтеры проекта GeoConfirmed геолоцировали место, над которым пролетал министр обороны РФ. Оно оказалось в 75 километрах от ближайших украинских позиций, в районе населенного пункта Армянск во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, в ВСУ высмеяли поездку Шойгу на оккупированную территорию.

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