У передмісті Омська вибухнула газова труба: виникла масштабна пожежа

Приблизно о 5 годині ранку в соцмережах почали з'являтися кадри масштабної пожежі в Омській області. Пабліки почали писати, що вибухнула газова труба.

Губернатор регіону підтвердив інформацію про інцидент, додавши, що попередньо, стався витік газу з газопроводу.

"У районі селища Ростовка Омського району в полі сталося загоряння. За попередньою інформацією, постраждалих немає. За однією з версій, стався витік газу з газопроводу", - написав Хоценко.

Він додав, що на місці працюють фахівці оперативних служб, а правоохоронні органи з'ясовують причини того, що сталося.

Тим часом SHOT пише, що жителі Ростовки скаржаться на хімічний запах у повітрі. За даними пабліка, на місці події працюють 18 пожежників і 4 одиниці техніки.

Оновлено о 06:00

Губернатор додав оновлення до свого посту, в якому вказав, що аварія сталася "на підземній ділянці магістрального газопроводу-відводу".