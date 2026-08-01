Переділ великої ліги: Varus змінив розподіл ринку, придбавши мережу "Коло"

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Предметом угоди стали 254 торгові точки "Коло" в Києві, Київській та Одеській областях.

Бенефіціари компанії-покупця – Руслан Шостак та Валерій Кіптик , кожен володіє 50% акцій "Омеги".

Після інтеграції Varus може посісти четверте місце в Україні за кількістю магазинів після АТБ, Fozzy Group та мережі "Сімі".

Штат об'єднаної структури зросте до 7 790 працівників.

Угода між Varus і колишнім власником мережі "Коло" щодо поглинання 254 магазинів стала найбільшою в українському food-retail за останній час і, за оцінками експертів Асоціації ритейлерів України (RAU), завершила багаторічні переговори.

Що саме купив Varus

До договору власником "Арітейл" (оператора мережі "Коло") була інвестиційна група BGV Group Management, що належить Геннадію Буткевичу.

Співвласник Varus Руслан Шостак назвав придбання стратегічним кроком, що має посилити присутність компанії в сегменті convenience retail – "магазинів біля дому", особливо у столичному регіоні. Штат продуктового напряму компанії збільшиться на 1100 працівників.

Таким чином за кількістю торгових точок мережа виходить на четверте місце серед десяти продуктових FMCG-ритейлерів України у сегменті B2C з найбільшим виторгом у 2025 році.

За оцінками RAU, подібні M&A-угоди (злиття і поглинання) зазвичай є результатом тривалих переговорів та глибоких аудитів.

Зміна ринку

Група Шостака і Кіптика, яка стартувала на початку 2000-х у Дніпрі з формату one dollar і супермаркетів "Пік", планує впродовж наступних 10 років увійти до трійки лідерів ринку food-retail України. Нині Varus входить до когорти сильних гравців, але ще не посідає третє місце за оборотом у 2025 році.