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Передел большой лиги: Varus изменил распределение рынка, приобретя сеть "Коло"

09:20 01.08.2026 Сб
2 мин
Крупнейшее соглашение 2026 года меняет расстановку сил среди продуктовых ритейлеров Украины
aimg Ирина Костюченко aimg Олег Хомчук
Передел большой лиги: Varus изменил распределение рынка, приобретя сеть "Коло" Сеть Varus существенно выросла (фото: пресс-служба Varus)
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Антимонопольный комитет Украины разрешил 16 июля компании "Омега" группы Terwin консолидировать активы сети "Коло", ранее принадлежавшей совладельцу АТБ Геннадию Буткевичу.

Как меняет ситуацию на рынке главное соглашение лета-2026 в продуктовом ритейле, читайте больше в статье РБК-Украина "Повелители полок. Кому принадлежат АТБ, Сильпо, Novus, Varus и сколько они зарабатывают".

Главное:

  • Предметом соглашения стали 254 торговых точки "Коло" в Киеве, Киевской и Одесской областях.

  • Бенефициары компании-покупателяРуслан Шостак и Валерий Киптик, каждый владеет 50% акций "Омеги".

  • После интеграции Varus может занять четвертое место в Украине по количеству магазинов после АТБ, Fozzy Group и сети "Сими".

  • Штат объединенной структуры вырастет до 7790 работников.

Соглашение между Varus и бывшим владельцем сети "Коло" по поглощению 254 магазинов стало крупнейшим в украинском food-retail за последнее время и, по оценкам экспертов Ассоциации ритейлеров Украины (RAU), завершило многолетние переговоры.

Что именно купил Varus

К договору владельцем "Аритейл" (оператора сети "Коло") была инвестиционная группа BGV Group Management, принадлежащая Геннадию Буткевичу.

Совладелец Varus Руслан Шостак назвал приобретение стратегическим шагом, усиливающим присутствие компании в сегменте convenience retail – "магазинов у дома", особенно в столичном регионе. Штат продуктового направления компании увеличится на 1100 человек.

Таким образом, по количеству торговых точек сеть выходит на четвертое место среди десяти продуктовых FMCG-ритейлеров Украины в сегменте B2C с крупнейшей выручкой в 2025 году.

По оценкам RAU, подобные M&A-соглашения (слияния и поглощения) обычно являются результатом длительных переговоров и глубоких аудитов.

Изменение рынка

Группа Шостака и Киптика, стартовавшая в начале 2000-х в Днепре по формату one dollar и супермаркетам "Пик", планирует в течение следующих 10 лет войти в тройку лидеров рынка food-retail Украины. В настоящее время Varus входит в когорту сильных игроков, но еще не занимает третье место по обороту в 2025 году.

Читайте также: Varus покупает "Коло": объединенная сеть может войти в топ-4 ритейлеров по размеру
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