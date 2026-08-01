Передел большой лиги: Varus изменил распределение рынка, приобретя сеть "Коло"
Антимонопольный комитет Украины разрешил 16 июля компании "Омега" группы Terwin консолидировать активы сети "Коло", ранее принадлежавшей совладельцу АТБ Геннадию Буткевичу.
Как меняет ситуацию на рынке главное соглашение лета-2026 в продуктовом ритейле, читайте больше в статье РБК-Украина "Повелители полок. Кому принадлежат АТБ, Сильпо, Novus, Varus и сколько они зарабатывают".
Главное:
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Предметом соглашения стали 254 торговых точки "Коло" в Киеве, Киевской и Одесской областях.
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Бенефициары компании-покупателя – Руслан Шостак и Валерий Киптик, каждый владеет 50% акций "Омеги".
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После интеграции Varus может занять четвертое место в Украине по количеству магазинов после АТБ, Fozzy Group и сети "Сими".
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Штат объединенной структуры вырастет до 7790 работников.
Соглашение между Varus и бывшим владельцем сети "Коло" по поглощению 254 магазинов стало крупнейшим в украинском food-retail за последнее время и, по оценкам экспертов Ассоциации ритейлеров Украины (RAU), завершило многолетние переговоры.
Что именно купил Varus
К договору владельцем "Аритейл" (оператора сети "Коло") была инвестиционная группа BGV Group Management, принадлежащая Геннадию Буткевичу.
Совладелец Varus Руслан Шостак назвал приобретение стратегическим шагом, усиливающим присутствие компании в сегменте convenience retail – "магазинов у дома", особенно в столичном регионе. Штат продуктового направления компании увеличится на 1100 человек.
Таким образом, по количеству торговых точек сеть выходит на четвертое место среди десяти продуктовых FMCG-ритейлеров Украины в сегменте B2C с крупнейшей выручкой в 2025 году.
По оценкам RAU, подобные M&A-соглашения (слияния и поглощения) обычно являются результатом длительных переговоров и глубоких аудитов.
Изменение рынка
Группа Шостака и Киптика, стартовавшая в начале 2000-х в Днепре по формату one dollar и супермаркетам "Пик", планирует в течение следующих 10 лет войти в тройку лидеров рынка food-retail Украины. В настоящее время Varus входит в когорту сильных игроков, но еще не занимает третье место по обороту в 2025 году.