Переділ продуктового ритейлу в регіонах: один із гравців оголосив про плани

Після банкрутства "Альянс Рітейл Груп" (АРГ), яка розвивала мережі Mashket, Osnova та "Домашній маркет", український продуктовий ритейл входить у фазу консолідації.

На цьому тлі один із регіональних гравців уперше підтвердив РБК-Україна плани подальшого розширення. Детальніше про зміну розстановки сил читайте в матеріалі " На вістрі попиту: чому за мережі мінімаркетів загострюється боротьба ".

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Після банкрутства вінницької компанії "Альянс Рітейл Груп" ринок готується до переформатування.

ринок готується до переформатування. Один із регіональних ритейлерів розкрив РБК-Україна свій намір.

свій намір. Вирішальним фактором для розширення мереж стає фінансова стійкість, а не розмір.

стає фінансова стійкість, а не розмір. "Файно Маркет" – один з найбільш прибуткових ритейлерів середнього сегменту за чистою маржинальністю.

середнього сегменту за чистою маржинальністю. Аналітики очікують нову хвилю злиттів та поглинань M&A на ринку продуктового ритейлу.

Фінансовий крах вінницького оператора АРГ, який об'єднував мережі Mashket, Osnova, "Домашній маркет" і "Pro Просто продукти", і розвивався за моделлю франшизи, супроводжує процес масштабного переділу ринку.

РБК-Україна звернулося до національних і регіональних операторів мереж із запитом щодо планів розвитку. Відповідь надала лише керівна компанія "Файно Маркет" – ТОВ "Вересень Плюс".

"Так, у нас є плани розширюватись", – повідомили РБК-Україна джерела у топменеджменті торговельного підприємства.

Заява прозвучала на тлі наступного потенційного поглинання у регіональному продуктовому ритейлі після банкрутства "Альянс Рітейл Груп". Саме фінансово ефективні мережі зможуть отримати перевагу у боротьбі за готову інфраструктуру та торгові площі.

Сьогодні "Файно Маркет" працює у форматі магазинів "біля дому", налічує 219 маркетів у 7 областях України та продовжує розширення в центральних і південних регіонах. За 2025 рік компанія відкрила 22 нові торгові точки та реконструювала ще чотири.

Фінансовий баланс дає мережі шанс

Банкрутство АРГ свідчить, що активне розширення мережі до 170 магазинів ще не гарантує успіху. Вирішальними стають операційна ефективність, контроль витрат і можливість інвестувати без значних зовнішніх запозичень.

Саме тому потенційними покупцями активів сьогодні вважаються компанії зі стабільними фінансовими показниками. Згідно з даними Opendatabot і Clarity Project, у 2025 році чиста маржинальність "Файно Маркет" становила 1,32%, що перевищує результати цілої низки ритейлерів:

"Рукавичка" – 1,13%,

"Сільпо Фуд" – 1,07%,

"Близенько" – 1,02%,

"Грош" і "Копійка" – 0,56%,

"ТОРБА" – 0,32%,

Varus – 0,17%,

"Пчілка Маркет" – 0,08%.

Не менш показовою є рентабельність продукції. "Файно Маркет" з показником 36,98% перебуває в одному сегменті з найбільшими гравцями ринку – АТБ і Novus.

Аналітики Pro Consulting звертають увагу, що маржинальність мереж з активним розвитком власних торгових марок (ВТМ) може доходити до 35%. Частка продажів ВТМ в "Файно Маркет" у 2025 склала 7% від загального обороту. Паралельно компанія розвиває власний імпорт з 200 позицій від 40 іноземних виробників.

Ритейлер використовує власний логістичний центр, автопарк і продовжує відкривати магазини. У 2025 році виторг компанії зріс більш ніж на 30% – до 11,8 млрд грн.

Переділ ринку лише починається

Комерційний директор GDS Анна Анісімова і фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарях РБК-Україна пояснили, що найближчими роками консолідація українського продуктового ритейлу лише посилиться. Причина – уповільнення споживчого попиту, дефіцит якісних торгових площ та висока вартість капіталу.

У таких умовах купівля вже працюючих магазинів стає більш швидким і дешевим способом розширення, ніж відкриття нових об'єктів "з нуля", – зазначив голова Асоціації ритейлерів України Андрій Жук.

Саме тому активи мереж, які не витримали боргового навантаження, можуть стати об'єктом боротьби між більш ресурсними регіональними та національними операторами.

Хоча учасники ринку поки не розкривають своїх планів, відповідь "Вересень Плюс" стала першим публічним підтвердженням намірів розширювати бізнес на тлі майбутніх поглинань.

За оцінкою Анісімової, протягом наступних 2–3 років український продуктовий ритейл може перейти до моделі, в якій ключові позиції займуть кілька великих національних і регіональних операторів. Банкрутство "Альянс Рітейл Груп" – лише перша сходинка у цій трансформації.