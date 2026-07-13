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Передел продуктового ритейла в регионах: один из игроков объявил о планах

14:15 13.07.2026 Пн
4 мин
Кто станет новым покупателем региональных сетей?
aimg Ирина Костюченко aimg Анастасия Мацепа
Передел продуктового ритейла в регионах: один из игроков объявил о планах Фото: один из региональных игроков впервые подтвердил планы дальнейшего расширения (Facebook Fayno Market)
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После банкротства "Альянс Ритейл Групп" (АРГ), развивавшего сети Mashket, Osnova и "Домашний маркет", украинский продуктовый ритейл входит в фазу консолидации.

На этом фоне один из региональных игроков впервые подтвердил планы дальнейшего расширения РБК-Украина. Подробнее об изменении расстановки сил читайте в материале "На острие спроса: почему в сети минимаркетов обостряется борьба ".

Главное:

  • После банкротства винницкой компании "Альянс Ритейл Групп" рынок готовится к переформатированию.
  • Один из региональных ритейлеров раскрыл РБК-Украина свое намерение.
  • Решающим фактором для расширения сетей становится финансовая стойкость, а не размер.
  • "Файно Маркет" – один из самых прибыльных ритейлеров среднего сегмента по чистой маржинальности.
  • Аналитики ожидают новую волну слияний и поглощений M&A на рынке продуктового ритейла.

Финансовый крах винницкого оператора АРГ, объединявший сети Mashket, Osnova, "Домашний маркет" и "Pro Просто продукты", и развивавшийся по модели франшизы, сопровождает процесс масштабного передела рынка.

РБК-Украина обратилась к национальным и региональным операторам сетей с запросом о планах развития. Ответ дала только управляющая компания "Файно Маркет" – ООО "Сентябрь Плюс".

"Да, у нас есть планы расширяться" , – сообщили РБК-Украина источники в топ-менеджменте торгового предприятия.

Заявление прозвучало на фоне последующего потенциального поглощения в региональном продуктовом ритейле после банкротства "Альянс Ритейл Групп". Именно финансово эффективные сети смогут получить преимущество в борьбе за готовую инфраструктуру и торговые площади.

Сегодня "Файно Маркет" работает в формате магазинов "у дома", насчитывает 219 маркетов в 7 областях Украины и продолжает расширение в центральных и южных регионах. За 2025 год компания открыла 22 новых торговых точки и реконструировала еще четыре.

Финансовый баланс дает сети шанс

Банкротство АРГ свидетельствует, что активное расширение сети до 170 магазинов еще не гарантирует успеха. Решающими стают операционная эффективность, контроль издержек и возможность инвестировать без значимых внешних заимствований.

Именно поэтому потенциальными покупателями активов сегодня числятся компании со стабильными финансовыми показателями. Согласно данным Opendatabot и Clarity Project, в 2025 году чистая маржинальность "Файно Маркет" составляла 1,32%, что превышает результаты целого ряда ритейлеров.

  • "Перчатка" – 1,13%,
  • "Сильпо Фуд" – 1,07%,
  • "Близненько" – 1,02%,
  • "Деньги" и "Копейка" – 0,56%,
  • "ТОРБА" – 0,32%,
  • Varus – 0,17%,
  • "Пчелка Маркет" – 0,08%.

Не менее показательна рентабельность продукции. "Файно Маркет" с показателем 36,98% находится в одном сегменте с крупнейшими игроками рынка – АТБ и Novus.

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Аналитики Pro Consulting обращают внимание, что маржинальность сетей с активным развитием своих торговых марок (ВТМ) может доходить до 35%. Доля продаж ВТМ в "Файно Маркете" в 2025 составила 7% от общего оборота. Параллельно компания развивает собственный импорт из 200 позиций от 40 иностранных производителей.

Ритейлер использует свой логистический центр, автопарк и продолжает открывать магазины. В 2025 году выручка компании выросла более чем на 30% – до 11,8 млрд грн.

Передел рынка только начинается

Коммерческий директор GDS Анна Анисимова и финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментариях РБК-Украина объяснили, что в ближайшие годы консолидация украинского продуктового ритейла только усилится. Причина – замедление потребительского спроса, дефицит качественной торговой площади и высокая стоимость капитала.

В таких условиях покупка уже работающих магазинов становится более быстрым и дешевым способом расширения, чем открытие новых объектов с нуля, – отметил глава Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук.

Именно поэтому активы сетей, не выдержавшие долговую нагрузку, могут стать объектом борьбы между более ресурсными региональными и национальными операторами.

Хотя участники рынка пока не раскрывают своих планов, ответ "Сентябрь Плюс" стал первым публичным подтверждением намерений расширять бизнес на фоне будущих поглощений.

По оценке Анисимовой, в течение следующих 2–3 лет украинский продуктовый ритейл может перейти к модели, где ключевые позиции займут несколько крупных национальных и региональных операторов. Банкротство "Альянс Ритейл Групп" – лишь первое место в этой трансформации.

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